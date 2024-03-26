Альтернативы сухому шампуню, которые есть в каждом доме

Это косметическое средство есть в арсенале каждой женщины. Для быстрой очистки головы подойдет рассыпчатая и прозрачная пудра. Ее лучше наносить на волосы с помощью кисти или спонжа, чтобы не испачкать руки. Кроме удаления загрязнений, пудра еще и хорошо фиксирует укладку.