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Posted 26 марта, 04:00

Published 26 марта, 04:00

Modified 9 сентября, 20:47

Updated 9 сентября, 20:47

Альтернативы сухому шампуню, которые есть в каждом доме

Альтернативы сухому шампуню, которые есть в каждом доме

26 марта 2024, 04:00
Фото: Изображение Midjourney
Альтернативы сухому шампуню, которые есть в каждом доме
Если у вас не оказалось под рукой сухого шампуня, на помощь придут простые домашние средства, которые найдутся у любой хозяйки. Чем можно заменить сухой шампунь, чтобы быстро сделать волосы чистыми и блестящими?

Мука

Известно, что мука хорошо смешивается с жидкостями и отлично их впитывает. Поэтому мука отлично подойдет в качестве быстрого средства, когда потребуется устранить грязь и жир с волос и кожи головы.

Хорошенько расчешите волосы, обмакните кончики пальцев в муку и нанесите на прикорневую зону. Подождите минут 10 — 15, а затем снова тщательно расчешитесь, удаляя остатки муки.

Кукурузный крахмал

Еще одна альтернатива сухому шампуню, которая найдется в каждом доме. Нанесите немного кукурузного крахмала на пряди ближе к корням. Немного подождите и удалите остатки средства, тщательно расчесав волосы.

Использовать можно также рисовый крахмал — он легче вычесывается и не так заметен на прическе.

Использовать можно также рисовый крахмал — он легче вычесывается и не так заметен на прическеИспользовать можно также рисовый крахмал — он легче вычесывается и не так заметен на прическе
Использовать можно также рисовый крахмал — он легче вычесывается и не так заметен на прическе. Фото: Изображение Midjourney

Пудра для лица

Это косметическое средство есть в арсенале каждой женщины. Для быстрой очистки головы подойдет рассыпчатая и прозрачная пудра. Ее лучше наносить на волосы с помощью кисти или спонжа, чтобы не испачкать руки. Кроме удаления загрязнений, пудра еще и хорошо фиксирует укладку.

Детская присыпка

Как и в составе многих сухих шампуней, в детской присыпке присутствует тальк. Достаточно чуть присыпать этим средством локоны и оставить на несколько минут, после чего расчесаться массажной расческой.

Если волосы очень грязные, то к присыпке можно добавить немного соды. Это зафиксирует результат — волосы будут реже пачкаться, и вам не придется часто пользоваться сухим или жидким шампунем.

Как и в составе многих сухих шампуней, в детской присыпке присутствует талькКак и в составе многих сухих шампуней, в детской присыпке присутствует тальк
Как и в составе многих сухих шампуней, в детской присыпке присутствует тальк. Фото: Изображение Midjourney

Яблочный уксус

Это средство предложил известный звездный стилист Кристоф Робин. Необходимо смешать 5 капель яблочного уксуса со стаканом воды. Смесь перелить в пульверизатор и сбрызнуть грязные волосы. Средство хорошо тем, что не оставляет осадка, как большинство сухих шампуней, и тонизирует кожу головы.

#Красота#Все материалы авторов#Волосы
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