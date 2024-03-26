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Posted 26 марта, 09:13

Published 26 марта, 09:13

Modified 9 сентября, 20:48

Updated 9 сентября, 20:48

5 вариантов эффектного мелирования для темных волос, которые так любят знаменитости

5 вариантов эффектного мелирования для темных волос, которые так любят знаменитости

26 марта 2024, 09:13
Фото: modnica.club, rbk.ru, pinimg.com
5 вариантов эффектного мелирования для темных волос, которые так любят знаменитости
Какую технику мелирования выбрать обладательницам темных волос в сезоне-2024? Самые популярные и трендовые варианты окрашивания от бьюти-стилистов.

Какая техника мелирования темных волос будет в тренде в 2024 году

Темные волосы — отличная основа для мелирования, потому что на них будут шикарно выглядеть и золотистые, и светлые, и ореховые пряди. В нынешнем сезоне стилисты советуют поэкспериментировать с различными сочетаниями темных оттенков, например черного и глубокого синего, насыщенного синего с металлическим блеском.

Для эффектного мелирования подойдут техники:

  • балаяж — на темные локоны наносятся светлые оттенки, придавая ощущение солнечных бликов;
  • шатуш — на натуральные пряди наносятся светлые, начиная от середины длины до кончиков, создавая ощущение выгоревших на солнце локонов;
  • аиртач — светлые пряди наносятся по всей длине: создается ощущение проступающего сквозь локоны света;
  • скрытое окрашивание — яркие локоны вплетаются внутри прядей.

Варианты мелирования темных волос в сезоне-2024

В сезоне-2024 тренд на легкие блики и нейтральный блонд. Для создания гармоничного образа рекомендуется применять техники серф-блонд, бразильское мелирование, аиртач с пропусками.

Медовая роскошь

Сочетание теплых и холодных тонов: пряди медового цвета вплетаются в темно-русые волосы. Выполняется густыми прядями, поэтому идеально подходит девушкам с вьющимися и волнистыми локонами.

Карамельное мелирование

Подходит тем, кто только начинает экспериментировать с осветлением и боится ярких контрастов. Шикарно выглядит на девушках с загорелой кожей или кожей теплых оттенков.

Молочный и белый шоколад

Идеальное сочетание всех оттенков шоколада: основа из темного шоколада искусно смешана с молочным и совсем светлыми оттенками ближе к кончикам волос. Очень нежный и роскошный образ.

Проблески седины

Удачный вариант для тех, кто хочет замаскировать появляющуюся седину. Тонкие, светлые пряди аккуратно распределяются по всей длине волос, но добавляют объем прическе.

Яркие пряди

В тренде по-прежнему яркие оттенки. Если вы не готовы к совсем смелым экспериментам, попробуйте окрашивание яркими оттенками ближе к кончикам, а вот основу оставьте нетронутой.

#Красота#Все материалы авторов#Волосы
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