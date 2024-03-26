5 вариантов эффектного мелирования для темных волос, которые так любят знаменитости

Темные волосы — отличная основа для мелирования, потому что на них будут шикарно выглядеть и золотистые, и светлые, и ореховые пряди. В нынешнем сезоне стилисты советуют поэкспериментировать с различными сочетаниями темных оттенков, например черного и глубокого синего, насыщенного синего с металлическим блеском.