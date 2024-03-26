5 вариантов эффектного мелирования для темных волос, которые так любят знаменитости

Posted 26 марта, 09:13
Published 26 марта, 09:13
Modified 9 сентября, 20:48
Updated 9 сентября, 20:48
Темные волосы — отличная основа для мелирования, потому что на них будут шикарно выглядеть и золотистые, и светлые, и ореховые пряди. В нынешнем сезоне стилисты советуют поэкспериментировать с различными сочетаниями темных оттенков, например черного и глубокого синего, насыщенного синего с металлическим блеском.
Для эффектного мелирования подойдут техники:
В сезоне-2024 тренд на легкие блики и нейтральный блонд. Для создания гармоничного образа рекомендуется применять техники серф-блонд, бразильское мелирование, аиртач с пропусками.
Сочетание теплых и холодных тонов: пряди медового цвета вплетаются в темно-русые волосы. Выполняется густыми прядями, поэтому идеально подходит девушкам с вьющимися и волнистыми локонами.
Подходит тем, кто только начинает экспериментировать с осветлением и боится ярких контрастов. Шикарно выглядит на девушках с загорелой кожей или кожей теплых оттенков.
Идеальное сочетание всех оттенков шоколада: основа из темного шоколада искусно смешана с молочным и совсем светлыми оттенками ближе к кончикам волос. Очень нежный и роскошный образ.
Удачный вариант для тех, кто хочет замаскировать появляющуюся седину. Тонкие, светлые пряди аккуратно распределяются по всей длине волос, но добавляют объем прическе.
В тренде по-прежнему яркие оттенки. Если вы не готовы к совсем смелым экспериментам, попробуйте окрашивание яркими оттенками ближе к кончикам, а вот основу оставьте нетронутой.
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