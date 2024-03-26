5 советов для тех, кто собирается в путешествие на автомобиле

Стоит ли говорить, что перед началом путешествия на автомобиле машину стоит привести в порядок, проверить ее техническое состояние — оно должно быть безупречным. Проверьте, есть ли у вас в комплекте огнетушитель, запасное колесо, домкрат и трос, а также стандартный набор специальных инструментов. Потребуется укомплектованная всем необходимым аптечка, также жилет со светоотражающими вставками. Очень желательно провести полный техосмотр автомобиля перед тем, как отправиться на нем в путешествие. Также рекомендуется посмотреть, какие автосервисы есть по пути следования, зафиксировать их адреса, контакты и названия.