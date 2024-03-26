5+ самых крутых идей причесок для коротких волос

Posted 26 марта, 06:00
Published 26 марта, 06:00
Modified 9 сентября, 20:39
Updated 9 сентября, 20:39
Пучок можно собрать не только из длинных, но также и из коротких волос. Он размещается чуть ниже, однако смотрится не менее аккуратно и стильно. Плюс этой прически для коротких волос — удобство и минимум времени на то, чтобы ее сделать.
Прическу типа «волны» могут выбрать обладательницы волнистых коротких волос. Особенно удачно она будет смотреться со стрижкой каре, сделанной по классическому типу. Волны могут быть очерченными или наоборот плавными. Кстати, именно такую прическу на короткие волосы выбирают многие знаменитости, в том числе известные голливудские актрисы.
На коротких волосах отлично будет смотреться стрижка пикси. Стилисты советуют девушкам уделить особое внимание ее текстурированному варианту. Прическа смотрится просто и лаконично, однако добавляет волосам необходимый объем и придает образу особый шарм.
Сделать такую прическу будет легко при наличии утюжка или аналогичного приспособления. Можно выбрать и другой вариант — локоны ломаного типа, которые смотрятся очень оригинально, но при этом не выходят за рамки повседневного образа.
Стрижка, которая подойдет девушкам, относящим себя к числу поклонниц визуально легких и даже нарочито небрежных образов. Для коротких волос это один из лучших вариантов. Укладка при этом не потребует много времени и использования специфических средств — будет достаточно круглой расчески, фена и любого крема для волос.
Стильная и эффектная прическа для коротких волос, которая в 2024 году обещает стать настоящим хитом. Важный момент, на который обращают внимание стилисты: прическа такого типа будет смотреться только на правильно окрашенных волосах. В противном случае каскад рискует показаться несколько старомодным.
Стрижка гарсон, если она выполнена руками опытного и профессионального мастера, способна буквально преобразить обладательницу коротких волос. Важный плюс этой стрижки заключается в том, что она привлекает внимание к глазам и выгодно выделяет их, подчеркивает выразительность взгляда.
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