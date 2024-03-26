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Posted 26 марта, 06:00

Published 26 марта, 06:00

Modified 9 сентября, 20:39

Updated 9 сентября, 20:39

5+ самых крутых идей причесок для коротких волос

5+ самых крутых идей причесок для коротких волос

26 марта 2024, 06:00
Фото: 1MI
5+ самых крутых идей причесок для коротких волос
Прически на короткие волосы очень разнообразны, и из множества вариантов можно выбрать отличные решения для повседневных и вечерних образов. Рассказываем о самых простых и эффектных прическах, которые подойдут обладательницам коротких волос.

Пучок

Пучок можно собрать не только из длинных, но также и из коротких волос. Он размещается чуть ниже, однако смотрится не менее аккуратно и стильно. Плюс этой прически для коротких волос — удобство и минимум времени на то, чтобы ее сделать.

Пучок можно собрать не только из длинных, но также и из коротких волос.Пучок можно собрать не только из длинных, но также и из коротких волос.
Пучок можно собрать не только из длинных, но также и из коротких волос.. Фото: 1MI

Волны

Прическу типа «волны» могут выбрать обладательницы волнистых коротких волос. Особенно удачно она будет смотреться со стрижкой каре, сделанной по классическому типу. Волны могут быть очерченными или наоборот плавными. Кстати, именно такую прическу на короткие волосы выбирают многие знаменитости, в том числе известные голливудские актрисы.

Прическу типа «волны» могут выбрать обладательницы волнистых коротких волосПрическу типа «волны» могут выбрать обладательницы волнистых коротких волос
Прическу типа «волны» могут выбрать обладательницы волнистых коротких волос. Фото: 1MI

Пикси

На коротких волосах отлично будет смотреться стрижка пикси. Стилисты советуют девушкам уделить особое внимание ее текстурированному варианту. Прическа смотрится просто и лаконично, однако добавляет волосам необходимый объем и придает образу особый шарм.

На коротких волосах отлично будет смотреться стрижка пиксиНа коротких волосах отлично будет смотреться стрижка пикси
На коротких волосах отлично будет смотреться стрижка пикси. Фото: Изображение Midjourney

Каре удлиненное

Сделать такую прическу будет легко при наличии утюжка или аналогичного приспособления. Можно выбрать и другой вариант — локоны ломаного типа, которые смотрятся очень оригинально, но при этом не выходят за рамки повседневного образа.

Сделать каре удлиненное легко при наличии утюжка или аналогичного приспособленияСделать каре удлиненное легко при наличии утюжка или аналогичного приспособления
Сделать каре удлиненное легко при наличии утюжка или аналогичного приспособления. Фото: Изображение Midjourney

Боб

Стрижка, которая подойдет девушкам, относящим себя к числу поклонниц визуально легких и даже нарочито небрежных образов. Для коротких волос это один из лучших вариантов. Укладка при этом не потребует много времени и использования специфических средств — будет достаточно круглой расчески, фена и любого крема для волос.

Боб для коротких волос это один из лучших вариантовБоб для коротких волос это один из лучших вариантов
Боб для коротких волос это один из лучших вариантов. Фото: 1MI

Каскад

Стильная и эффектная прическа для коротких волос, которая в 2024 году обещает стать настоящим хитом. Важный момент, на который обращают внимание стилисты: прическа такого типа будет смотреться только на правильно окрашенных волосах. В противном случае каскад рискует показаться несколько старомодным.

Каскад для коротких волос в 2024 году обещает стать настоящим хитомКаскад для коротких волос в 2024 году обещает стать настоящим хитом
Каскад для коротких волос в 2024 году обещает стать настоящим хитом. Фото: Изображение Midjourney

Гарсон

Стрижка гарсон, если она выполнена руками опытного и профессионального мастера, способна буквально преобразить обладательницу коротких волос. Важный плюс этой стрижки заключается в том, что она привлекает внимание к глазам и выгодно выделяет их, подчеркивает выразительность взгляда.

Стрижка гарсон способна преобразить обладательницу коротких волосСтрижка гарсон способна преобразить обладательницу коротких волос
Стрижка гарсон способна преобразить обладательницу коротких волос. Фото: 1MI
#Красота#Все материалы авторов#Волосы
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