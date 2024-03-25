Врачи рассекретили эффективные способы избавления от храпа

Что такое? Причины и последствия К кому обращаться? Что поможет

Храп серьезно осложняет жизнь человеку: страдает и он сам, и его окружение. Выспаться рядом с храпящим невозможно, да и сам он жалуется на недосып, утомляемость, головную боль. Как же облегчить его состояние?