Врачи рассекретили эффективные способы избавления от храпа

Posted 25 марта, 07:30
Published 25 марта, 07:30
Modified 9 сентября, 20:42
Updated 9 сентября, 20:42
Врачи рассказали, как относиться к этому синдрому и раскрыли некоторые эффективные методы для избавления от храпа.
Храп — это не заболевание, как многие ошибочно полагают. Более того, он может считаться показателем нормы, если не сопровождается остановками дыхания. В этом случае речь идет уже о такой болезни, как апноэ — она требует серьезного лечения.
В состоянии бодрствования у человека мышцы глотки, языка и мягкого неба находятся в тонусе, воздух свободно проходит по дыхательным путям. Во время сна просвет глотки ввиду расслабления мышц сужается, ее стенки при прохождении струи воздуха начинают вибрировать — возникает характерный звук, который и именуется храпом.
Храп, даже в самом легком и «безобидном» своем проявлении, все равно свидетельствует о расстройстве сна. Недостаточное снабжение мозга кислородом приводит к тому, что у пациента развивается гипоксия, появляются слабость, головные боли, он жалуется на раздражительность и быструю утомляемость.
С проблемой можно обращаться как к сомнологу, так и к лору. Оба специалиста помогут пациентам избавиться от храпа. Прежде всего медики проводят тщательную диагностику, чтобы выявить первопричину: синдром может появиться вследствие увеличения веса, искривления носовой перегородки, полипов, травм, осложнений после ОРВИ и прочих факторов.
Порой пациентам помогает простое промывание носа и носоглотки, чтобы продезинфицировать слизистую, снять воспаление и отек. В особенно сложных случаях, к примеру при обнаружении носовых полипов, требуется хирургическое вмешательство. После операции и реабилитационного периода дыхание во сне приходит в норму, человек избавляется от мучившей его проблемы.
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