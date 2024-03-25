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Posted 25 марта, 07:30

Published 25 марта, 07:30

Modified 9 сентября, 20:42

Updated 9 сентября, 20:42

Врачи рассекретили эффективные способы избавления от храпа

Врачи рассекретили эффективные способы избавления от храпа

25 марта 2024, 07:30
Фото: Изображение Midjourney
Врачи рассекретили эффективные способы избавления от храпа
Храп серьезно осложняет жизнь человеку: страдает и он сам, и его окружение. Выспаться рядом с храпящим невозможно, да и сам он жалуется на недосып, утомляемость, головную боль. Как же облегчить его состояние?

Врачи рассказали, как относиться к этому синдрому и раскрыли некоторые эффективные методы для избавления от храпа.

Что такое?

Храп — это не заболевание, как многие ошибочно полагают. Более того, он может считаться показателем нормы, если не сопровождается остановками дыхания. В этом случае речь идет уже о такой болезни, как апноэ — она требует серьезного лечения.

Храп может считаться показателем нормы, если не сопровождается остановками дыханияХрап может считаться показателем нормы, если не сопровождается остановками дыхания
Храп может считаться показателем нормы, если не сопровождается остановками дыхания. Фото: Изображение Midjourney

Причины и последствия

В состоянии бодрствования у человека мышцы глотки, языка и мягкого неба находятся в тонусе, воздух свободно проходит по дыхательным путям. Во время сна просвет глотки ввиду расслабления мышц сужается, ее стенки при прохождении струи воздуха начинают вибрировать — возникает характерный звук, который и именуется храпом.

Храп, даже в самом легком и «безобидном» своем проявлении, все равно свидетельствует о расстройстве сна. Недостаточное снабжение мозга кислородом приводит к тому, что у пациента развивается гипоксия, появляются слабость, головные боли, он жалуется на раздражительность и быструю утомляемость.

Храп, даже в самом легком и «безобидном» своем проявлении, все равно свидетельствует о расстройстве снаХрап, даже в самом легком и «безобидном» своем проявлении, все равно свидетельствует о расстройстве сна
Храп, даже в самом легком и «безобидном» своем проявлении, все равно свидетельствует о расстройстве сна. Фото: Изображение Midjourney

К кому обращаться?

С проблемой можно обращаться как к сомнологу, так и к лору. Оба специалиста помогут пациентам избавиться от храпа. Прежде всего медики проводят тщательную диагностику, чтобы выявить первопричину: синдром может появиться вследствие увеличения веса, искривления носовой перегородки, полипов, травм, осложнений после ОРВИ и прочих факторов.

Что поможет

Порой пациентам помогает простое промывание носа и носоглотки, чтобы продезинфицировать слизистую, снять воспаление и отек. В особенно сложных случаях, к примеру при обнаружении носовых полипов, требуется хирургическое вмешательство. После операции и реабилитационного периода дыхание во сне приходит в норму, человек избавляется от мучившей его проблемы.

#Общество#Здоровье#Сон#Все материалы авторов
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