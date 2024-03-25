Вкусная и полезная альтернатива молочным продуктам во время Великого поста

Posted 25 марта, 09:30
Published 25 марта, 09:30
Modified 9 сентября, 20:43
Updated 9 сентября, 20:43
Привычное коровье молоко можно заменить растительным. Все виды таких молочных продуктов богаты витаминами, макро- и микроэлементами, помогают поддерживать функции ЖКТ, заряжают энергией, улучшают обменные процессы.
Содержит полиненасыщенные жирные кислоты, витамины всех групп, калий и фосфор. Его можно использовать в Великий пост не только для приготовления каш, но и для супов, соусов, десертов. Напиток хорошо сочетается с какао и кофе.
Низкокалорийный молочный заменитель на растительной основе с высоким содержанием магния, витамина Е, полезных омега-кислот, кальция и фосфора. Имеет низкий гликемический индекс, поэтому рекомендован для людей, страдающих лишним весом, и диабетиков. Обладает нейтральным вкусом, поэтому подходит для приготовления абсолютно любых блюд.
Источник витаминов группы В, рекомендуется людям, имеющим проблемы с пищеварением. Этот молочный заменитель можно использовать в Великий пост вместо яиц в тесте, для приготовления десертов, соусов, мороженого.
Содержит столько же белка, сколько и коровье молоко. Хорошо усваивается, содержит все необходимые организму аминокислоты, стоит недорого. Обладает специфическим вкусом, поэтому не всем придется по вкусу. Но в азиатской кухне из этого молочного продукта готовят сыр тофу, творог, коктейли и десерты.
Сливочное масло можно заменить авокадо. Жирная мякоть фрукта прекрасно сочетается с бутербродами и тостами. Также подойдут оливковое или арахисовое масло.
Мягкий сыр можно заменить пастой из фасоли или чечевицы, а также хумусом, а твердый сыр — соевым или сыром тофу.
Альтернативой «молочке» по содержанию белка в Великий пост могут служить бобовые, шпинат, брюссельская и пекинская капуста. Вместо кисломолочных продуктов пейте фруктовые компоты, ягодные морсы и кисели.
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