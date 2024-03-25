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Posted 25 марта, 09:30

Published 25 марта, 09:30

Modified 9 сентября, 20:43

Updated 9 сентября, 20:43

Вкусная и полезная альтернатива молочным продуктам во время Великого поста

Вкусная и полезная альтернатива молочным продуктам во время Великого поста

25 марта 2024, 09:30
Фото: Изображение Midjourney
Вкусная и полезная альтернатива молочным продуктам во время Великого поста
Какими продуктами заменить привычные молочные продукты во время Великого поста? Список полезных и вкусных продуктов, разрешенных постящимся.

Чем заменить молоко в Великий пост

Привычное коровье молоко можно заменить растительным. Все виды таких молочных продуктов богаты витаминами, макро- и микроэлементами, помогают поддерживать функции ЖКТ, заряжают энергией, улучшают обменные процессы.

Кокосовое молоко

Содержит полиненасыщенные жирные кислоты, витамины всех групп, калий и фосфор. Его можно использовать в Великий пост не только для приготовления каш, но и для супов, соусов, десертов. Напиток хорошо сочетается с какао и кофе.

Кокосовое молоко содержит полиненасыщенные жирные кислотыКокосовое молоко содержит полиненасыщенные жирные кислоты
Кокосовое молоко содержит полиненасыщенные жирные кислоты. Фото: Изображение Midjourney

Миндальное молоко

Низкокалорийный молочный заменитель на растительной основе с высоким содержанием магния, витамина Е, полезных омега-кислот, кальция и фосфора. Имеет низкий гликемический индекс, поэтому рекомендован для людей, страдающих лишним весом, и диабетиков. Обладает нейтральным вкусом, поэтому подходит для приготовления абсолютно любых блюд.

Миндальное молоко — низкокалорийный молочный заменитель с высоким содержанием магния, витамина ЕМиндальное молоко — низкокалорийный молочный заменитель с высоким содержанием магния, витамина Е
Миндальное молоко — низкокалорийный молочный заменитель с высоким содержанием магния, витамина Е. Фото: Изображение Midjourney

Овсяное молоко

Источник витаминов группы В, рекомендуется людям, имеющим проблемы с пищеварением. Этот молочный заменитель можно использовать в Великий пост вместо яиц в тесте, для приготовления десертов, соусов, мороженого.

Овсяное молоко — источник витаминов группы ВОвсяное молоко — источник витаминов группы В
Овсяное молоко — источник витаминов группы В. Фото: Изображение Midjourney

Соевое молоко

Содержит столько же белка, сколько и коровье молоко. Хорошо усваивается, содержит все необходимые организму аминокислоты, стоит недорого. Обладает специфическим вкусом, поэтому не всем придется по вкусу. Но в азиатской кухне из этого молочного продукта готовят сыр тофу, творог, коктейли и десерты.

Соевое молоко — содержит столько же белка, сколько и коровье молокоСоевое молоко — содержит столько же белка, сколько и коровье молоко
Соевое молоко — содержит столько же белка, сколько и коровье молоко. Фото: Изображение Midjourney

Чем заменить молочные продукты в Великий пост

Сливочное масло можно заменить авокадо. Жирная мякоть фрукта прекрасно сочетается с бутербродами и тостами. Также подойдут оливковое или арахисовое масло.

Мягкий сыр можно заменить пастой из фасоли или чечевицы, а также хумусом, а твердый сыр — соевым или сыром тофу.

Твердый сыр можно заменить соевым или сыром тофуТвердый сыр можно заменить соевым или сыром тофу
Твердый сыр можно заменить соевым или сыром тофу. Фото: Изображение Midjourney

Альтернативой «молочке» по содержанию белка в Великий пост могут служить бобовые, шпинат, брюссельская и пекинская капуста. Вместо кисломолочных продуктов пейте фруктовые компоты, ягодные морсы и кисели.

#Еда#Здоровое питание#Все материалы авторов#Пост
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