Весенний посев семян на рассаду по лунному календарю на март и апрель 2024 г

Многие опытные садоводы могут с точной уверенностью сказать, что луна действительно влияет на всхожесть растений. Лунные циклы имеют огромное влияние на жизнедеятельность растений. Особенно важно, чтобы закладка роста происходило в «правильное» время, от которого зависит как рассада будет подниматься и набираться сил. А вот негативные дни, к сожалению, могут испортить даже самые лучшие сорта культур.