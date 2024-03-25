Весенний посев семян на рассаду по лунному календарю на март и апрель 2024 г

Posted 25 марта, 19:33
Published 25 марта, 19:33
Modified 9 сентября, 20:47
Updated 9 сентября, 20:47
Конец марта и начало апреля являются лучшим временем для посадки семян на рассаду как по вегетационному периоду, так и по лунному календарю.
Многие опытные садоводы могут с точной уверенностью сказать, что луна действительно влияет на всхожесть растений. Лунные циклы имеют огромное влияние на жизнедеятельность растений. Особенно важно, чтобы закладка роста происходило в «правильное» время, от которого зависит как рассада будет подниматься и набираться сил. А вот негативные дни, к сожалению, могут испортить даже самые лучшие сорта культур.
Каждые 28 дней луна проходит 4 фазы росты, каждая из которых оказывает определенное значение на растения.
Хоть новолуние и длится всего 1 час, но ее влияние распространяется на три дня — до, во время и после новолуния. Это самое плохое время для посадки семян на рассаду, всхожесть будет низкая, а рассада хилой.
Растущая Луна является наилучшим временем для посадок, фаза длится около 10-14 дней. Даты на растущую луну являются самыми благоприятными в месяце, они дают энергию для роста и развития. В это же время можно не только сажать, но и черенковать, пересаживать растения, которые легко пройдут садовые процедуры.
Полнолуние длится 1 день и является отправной точкой для оттока энергии. В это время лучше всего наводить порядок, чистить участок и избавляться от сорняков на огороде.
Убывающая луна годится для работы с корневыми растениями, например свеклой, морковью, картофелем или цветочными луковичными растениями. Также вполне подходит для укоренения кустарников и деревьев.
Что бы понять, в какой фазе сейчас находится луна достаточно заглянуть в посевной календарь на 2024 год. Но находясь на улице в ясную погоду можно и самому определить в каком состоянии сейчас находится луна.
Помимо лунного календаря немаловажно учитывать и тот факт, в каком зодиакальном знаке находится луна.
Рак, Телец, Скорпион, Рыбы, — самые лучшие земные и водяные знаки для посадки, которые дадут здоровый рост семян.
Девa, Стрелец, Весы, Козерог — хорошие знаки, но урожай будет посредственным.
Близнецы, Водолей, Лев, Овен — знаки зодиака, которые дадут редкую всхожесть и слабый рост растениям, даже при создании идеальных условий.
K сожалению, лунных дней в плодородных знаках зодиака бывает крайне мало, поэтому важно не упустить благоприятное время.
9, 10, 11, 25 марта
26-27 марта убывающий лунный день в Весах (средняя плодородность). В этот день рекомендуется сажать капусту, сельдерей, морковь и другие корневые культуры.
28-29 марта убывающий лунный день в Скорпионе (высокая урожайность). Рекомендуется заняться проращиванием семян, посеять редис, морковь и другие корнеплоды. Также в этот день можно сажать саженцы деревьев.
30-31 марта убывающий день Стрельце (средняя урожайность). Рекомендуется посев редиса, зелени, подкормка растений.
7, 8, 9, 24 апреля
10-11 апреля Луна растет в Тельце (высокая урожайность)
12-13 апреля Луна растет в Близнецах (средняя урожайность)
14-15 апреля Луна растет в Раке (самая высокая урожайность)
21-23 апреля Луна растет в Весах (средняя урожайность)
25 апреля Луна убывает в Скорпионе (высокая плодородность)
26-28 апреля Луна убывает в Стрельце (низкая урожайность)
29-30 апреля — Луна убывает в Козероге (средняя урожайность)
Если вы хотите получить высокий урожай, то следует замачивать семена на растущую луну, которая даст семенам энергию. Это правило актуально для растений, которые дают верхние плоды. Такие растения будут радовать высокой схожестью и здоровьем.
А вот посадки на убывающую луну нежелательны, но имеют несколько исключений. Так как энергия убывающей фазы направлена в землю, то силу получат только растения с корневыми плодами.
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