Публичные извинения и смена образа: Филипп Киркоров после «голой» вечеринки

Posted 25 марта, 08:00
Published 25 марта, 08:00
Modified 9 сентября, 20:42
Updated 9 сентября, 20:42
Появление поп-короля на провокационной тусовке в клубе «Мутабор» возмутило общественность. Активисты требовали даже лишить его звания народного артиста России и других регалий. В качестве санкций Киркорова даже «вырезали» из всех новогодних шоу, исключили из состава артистов, участвующих в праздничных концертах.
Певцу пришлось публично извиниться перед общественностью, сообщив, что он «просто вошел не в ту дверь». Чтобы доказать свой патриотизм, Филипп Бедросович даже совершил поездку в Донбасс, привез гуманитарную помощь, посетил госпитали и пообщался с бойцами.
После знаменательной поездки Филипп Киркоров начал появляться в телеэфире. И первым делом певец занял почетное кресло бессменного председателя жюри в шоу «Маска» на НТВ. Причем зрителей удивил сдержанный образ поп-короля.
Если раньше он всюду появлялся в вычурных нарядах, сверкающих стразами, золотом, увешанный аксессуарами, то теперь на нем элегантные костюмы, никаких аксессуаров и очки в роговой оправе. Также звезда перестала экспериментировать с прическами. Ранее он красил волосы в белый цвет, завивал пряди, но с недавних пор носит темный коротко стриженный парик.
Филипп Бедросович пока никуда не выезжает из страны, его график постепенно заполняется мероприятиями. Так, недавно он принял участие в сборном концерте в Кремле и со сцены поздравил всех женщин России с праздником 8 Марта. Журналисты пристально следят за каждым шагом Киркорова, словно проверяя, оправдает ли звезда кредит доверия? Сам артист с иронией относится к этому.
«Я обещаю вести себя хорошо», — шутит он.
Кстати, возможно, в связи с новыми событиями изменится и репертуар певца — в близком окружении звезды отмечают, что Филипп Киркоров провел переоценку ценностей и многое осознал.
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