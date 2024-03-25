Публичные извинения и смена образа: Филипп Киркоров после «голой» вечеринки

Филипп Бедросович пока никуда не выезжает из страны, его график постепенно заполняется мероприятиями. Так, недавно он принял участие в сборном концерте в Кремле и со сцены поздравил всех женщин России с праздником 8 Марта. Журналисты пристально следят за каждым шагом Киркорова, словно проверяя, оправдает ли звезда кредит доверия? Сам артист с иронией относится к этому.