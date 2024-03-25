Почему может увеличиваться вес после тренировки и на что так реагирует организм

Posted 25 марта, 08:30
Published 25 марта, 08:30
Modified 9 сентября, 20:43
Updated 9 сентября, 20:43
Если после тренировки вес внезапно прибавился, переживать не следует. Речь идет о нормальной и стандартной реакции организма, которая основана на ряде факторов.
Увеличение веса после тренировки может быть обусловлено задержкой жидкости, поскольку при физических нагрузках мышцы часто подвергаются небольшим травмам. Следствие — воспаление, в результате которого в тканях задерживается жидкость.
Также жидкость может задерживаться в тканях и по другой причине — из-за дефицита гликогена. Компенсировать его можно за счет углеводов, и в этом случае может произойти увеличение веса, но исключительно за счет воды.
Если речь идет о силовых тренировках, которые «заточены» на наращивание мышечной массы, то увеличение веса после нагрузок — вполне логичное явление. В этом случае стоит ориентироваться не на килограммы, а на объемы, поскольку мышцы тяжелее, чем жир. То есть вес может расти, однако фигура со временем будет становиться более стройной.
Часто физические нагрузки обуславливают повышение аппетита. Можно легко превысить дневную норму по калориям и даже не заметить этого, так что за питанием все-таки необходимо следить. Если тренировки выпадают на вечер, не следует после занятий плотно ужинать — прием пищи должен быть легким.
Еще одна причина, в силу которой после тренировок может увеличиваться вес, — это недостаток сна. В таких условиях гормоны, отвечающие за аппетит, могут замедлять процесс восстановления травмированных мышц. Так что имеет смысл отрегулировать график и стараться спать как минимум семь или восемь часов.
Вес человека имеет свойство меняться в течение дня, и это абсолютно нормально с учетом множества процессов, которые происходят в организме. В случае с женщинами значительные колебания могут наблюдаться в период после завершения менструального цикла и до него.
В целом отслеживать прогресс тренировок имеет смысл не по весам, а по одежде, по объемам, регулярно делая замеры. Если же увеличение веса все-таки беспокоит, стоит обратиться за советом к тренеру или посетить лечащего врача — возможно, причина набора килограммов кроется в каких-либо проблемах со здоровьем, и это обязательно нужно выяснить.
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