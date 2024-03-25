Почему может увеличиваться вес после тренировки и на что так реагирует организм

Если речь идет о силовых тренировках, которые «заточены» на наращивание мышечной массы, то увеличение веса после нагрузок — вполне логичное явление. В этом случае стоит ориентироваться не на килограммы, а на объемы, поскольку мышцы тяжелее, чем жир. То есть вес может расти, однако фигура со временем будет становиться более стройной.