newia.ru
ГлавноеВсе новости
newia.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 25 марта, 10:30

Published 25 марта, 10:30

Modified 9 сентября, 20:44

Updated 9 сентября, 20:44

Кто должен компенсировать ущерб от пожара в многоквартирном доме и куда обращаться за помощью

Кто должен компенсировать ущерб от пожара в многоквартирном доме, куда обращаться

25 марта 2024, 10:30
Фото: 1MI
Кто должен компенсировать ущерб от пожара в многоквартирном доме и куда обращаться за помощью
Если в квартире ваших соседей произошел пожар, а ваше жилище пострадало в результате возгорания или тушения пламени, вы можете получить возмещение ущерба с виновника инцидента с помощью подачи иска через суд. Как это сделать — читайте в статье.

Кто виноват — жильцы или управляющая организация?

Прежде всего необходимо понять, кто именно виноват в пожаре — жилец квартиры, где произошло возгорание, или управляющая компания (УК). Одно дело, например, если человек уснул с зажженной сигаретой или забыл перед уходом из дома выключить утюг, и совсем другое — если на лестнице сгорела старая электропроводка, давно требующая ремонта, а УК не желала выделять деньги на ее замену.

Кто определяет виновника возгорания

Устанавливают виновника пожара органы дознания Государственного пожарного надзора, которые всегда выезжают на место происшествия и выясняют причину возгорания. Они определяют, откуда началось возгорание, беседуют со свидетелями и отмечают, какое имущество пострадало при пожаре.

По факту каждого такого расследования специалисты органов дознания составляют протокол, так что, если требуется документальное подтверждение, за помощью нужно обращаться именно в Госпожнадзор.

Прежде всего необходимо понять, кто именно виноват в пожаре — жилец квартиры или управляющая компания (УК)Прежде всего необходимо понять, кто именно виноват в пожаре — жилец квартиры или управляющая компания (УК)
Прежде всего необходимо понять, кто именно виноват в пожаре — жилец квартиры или управляющая компания (УК). Фото: 1MI

Кто должен оплатить ущерб

Согласно ст. 1064 ГК РФ, ущерб владельцам пострадавших квартир оплачивает тот, по чьей вине произошел пожар. Это относится не только к квартирам, но и к общедомовым территориям. Например, если какой-то человек курил на общем балконе и бросил непотушенный окурок, который попал на кучу строительного мусора и вызвал возгорание, компенсировать ущерб будет именно неаккуратный курильщик.

Что делать, если вам отказываются возмещать ущерб?

Если виновник пожара точно установлен, но отказывается оплачивать ремонт соседской квартиры, пострадавшей при тушении возгорания, владельцу этой квартиры придется идти за помощью в суд. Главное — собрать все необходимые документы: фотографии, показания соседей и других свидетелей, протокол осмотра места происшествия дознавателями из Государственного пожарного надзора и др. А если вы не уверены в своих силах, можно прибегнуть к помощи адвоката.

#Общество#Пожар#Происшествия#Все материалы авторов#Компенсации
Подпишитесь
Популярное

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика