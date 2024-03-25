Кто должен компенсировать ущерб от пожара в многоквартирном доме, куда обращаться

Posted 25 марта, 10:30
Published 25 марта, 10:30
Modified 9 сентября, 20:44
Updated 9 сентября, 20:44
Прежде всего необходимо понять, кто именно виноват в пожаре — жилец квартиры, где произошло возгорание, или управляющая компания (УК). Одно дело, например, если человек уснул с зажженной сигаретой или забыл перед уходом из дома выключить утюг, и совсем другое — если на лестнице сгорела старая электропроводка, давно требующая ремонта, а УК не желала выделять деньги на ее замену.
Устанавливают виновника пожара органы дознания Государственного пожарного надзора, которые всегда выезжают на место происшествия и выясняют причину возгорания. Они определяют, откуда началось возгорание, беседуют со свидетелями и отмечают, какое имущество пострадало при пожаре.
По факту каждого такого расследования специалисты органов дознания составляют протокол, так что, если требуется документальное подтверждение, за помощью нужно обращаться именно в Госпожнадзор.
Согласно ст. 1064 ГК РФ, ущерб владельцам пострадавших квартир оплачивает тот, по чьей вине произошел пожар. Это относится не только к квартирам, но и к общедомовым территориям. Например, если какой-то человек курил на общем балконе и бросил непотушенный окурок, который попал на кучу строительного мусора и вызвал возгорание, компенсировать ущерб будет именно неаккуратный курильщик.
Если виновник пожара точно установлен, но отказывается оплачивать ремонт соседской квартиры, пострадавшей при тушении возгорания, владельцу этой квартиры придется идти за помощью в суд. Главное — собрать все необходимые документы: фотографии, показания соседей и других свидетелей, протокол осмотра места происшествия дознавателями из Государственного пожарного надзора и др. А если вы не уверены в своих силах, можно прибегнуть к помощи адвоката.
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