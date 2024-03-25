Кто должен компенсировать ущерб от пожара в многоквартирном доме, куда обращаться

Прежде всего необходимо понять, кто именно виноват в пожаре — жилец квартиры, где произошло возгорание, или управляющая компания (УК). Одно дело, например, если человек уснул с зажженной сигаретой или забыл перед уходом из дома выключить утюг, и совсем другое — если на лестнице сгорела старая электропроводка, давно требующая ремонта, а УК не желала выделять деньги на ее замену.