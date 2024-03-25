Какие процедуры делает Тимур Родригез, чтобы выглядеть моложе

Чем занимается Тимур Родригез Секрет молодости шоумена

Тимур Родригез (Керимов) снова стал завидным холостяком. Впрочем, судя по тому, как он выглядит, это ненадолго. Известному шоумену уже за 40, но на вид ему нельзя дать больше 30 лет. Неужели не обошлось без пластики? Или Тимур просто много работает над собой? Поделимся мнением эксперта.