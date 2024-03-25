Какие процедуры делает Тимур Родригез, чтобы выглядеть моложе

Posted 25 марта, 06:39
Published 25 марта, 06:39
Modified 9 сентября, 20:42
Updated 9 сентября, 20:42
Тимур Родригез — универсальный артист, который успел побыть комиком, теле- и радиоведущим, актером, певцом. Он часто появляется в жюри всевозможных конкурсов со звездами, в новом шоу «Конфетка».
Продолжительная семейная жизнь с Анной Керимовой закончилась в сентябре прошлого года. Шоумен заявил, что после 16 лет брака они с женой приняли совместное решение расстаться. У пары двое сыновей — Мигель и Даниэль. В соцсетях Родригез рассказал:
«Мы с Аней больше не вместе. Но мы навсегда остаемся безумно любящими родителями наших детей».
По поводу причины развода пара предпочитает комментариев не давать.
Родригез еще достаточно молод, так что, как отмечает профессиональный пластический хирург, он вполне может поддерживать форму без радикального вмешательства врачей. Специфическая внешность шоумена сама по себе «скидывает» ему несколько лет. В частности, чуть вздернутый нос придает его лицу задорный мальчишеский вид. В других чертах, судя по фото, особых изменений тоже не наблюдается, что свидетельствует об отсутствии серьезных операций.
Специалисты, как и поклонницы Тимура, отмечают идеальное состояние его кожи и мускулатуры. Это значит, что он много работает над своей внешностью, занимается спортом и пользуется косметическими средствами. Родригез правильно питается, использует скрабы для тела и не пропускает сеансы массажа. Именно в этом кроется секрет мужской красоты шоумена.
Впрочем, специалист отмечает малое количество мимических морщин на лице Тимура, что в его возрасте скорее всего означает применение инъекций ботокса. На данный момент накачка филлерами — самая радикальная процедура, которую, по-видимому, делает Родригез. Сам Тимур ранее утверждал, что не приемлет уколов красоты и подобных им косметических ухищрений.
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