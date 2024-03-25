Как приготовить постный борщ, который на самом деле вкуснее обычного

Поставить на огонь кастрюлю с водой, добавить соли и прокипятить. Добавить капусту и картофель. Пока они варятся, приготовить зажарку для борща из моркови и лука на постном масле. Туда же отправить свеклу, немного сахара и уксуса. Тушить 10 мин. Добавить в зажарку помидоры, поперчить и посолить по вкусу. Тушить 20 минут под крышкой. Переложить зажарку в бульон, добавить лавровый лист (1-2 шт.) и чеснок. Довести борщ до кипения и, погасив огонь, оставить для настаивания на 10 минут.