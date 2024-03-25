Как приготовить постный борщ, который на самом деле вкуснее обычного

Posted 25 марта, 11:30
Published 25 марта, 11:30
Modified 9 сентября, 20:45
Updated 9 сентября, 20:45
Постный борщ на овощном бульоне по этому рецепту получается наваристым и необыкновенно вкусным. Не стоит жалеть овощей — только густой навар будет по-настоящему сытным.
Ингредиенты:
Лук, картофель, морковь и свеклу помыть, очистить, покрошить соломкой. С капусты снять верхние листья, нашинковать. Чеснок очистить и раздавить боковой стороной ножа. Томаты ошпарить кипятком, снять с них кожицу.
Поставить на огонь кастрюлю с водой, добавить соли и прокипятить. Добавить капусту и картофель. Пока они варятся, приготовить зажарку для борща из моркови и лука на постном масле. Туда же отправить свеклу, немного сахара и уксуса. Тушить 10 мин. Добавить в зажарку помидоры, поперчить и посолить по вкусу. Тушить 20 минут под крышкой. Переложить зажарку в бульон, добавить лавровый лист (1-2 шт.) и чеснок. Довести борщ до кипения и, погасив огонь, оставить для настаивания на 10 минут.
Чтобы постный борщ всегда получался очень вкусным, его нужно варить с учетом нескольких важных мелочей. Они помогут сделать блюдо более аппетитным, чем мясной вариант.
Главное — дать постному борщу настояться. Только так овощи и пряности смогут отдать бульону весь свой насыщенный вкус. Достаточно 10-15 минут, времени как раз хватит, чтобы накрыть на стол и позвать домашних.
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