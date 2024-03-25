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Posted 25 марта, 11:30

Published 25 марта, 11:30

Modified 9 сентября, 20:45

Updated 9 сентября, 20:45

Постный борщ на овощном бульоне по этому рецепту получается наваристым и необыкновенно вкусным

Как приготовить постный борщ, который на самом деле вкуснее обычного

25 марта 2024, 11:30
Фото: 1MI
Постный борщ на овощном бульоне по этому рецепту получается наваристым и необыкновенно вкусным
Вкусный наваристый борщ легко приготавливать и без мяса. Главное знать несколько хитростей и запастись интересным подробным рецептом. Делимся лайфхаками приготовления постного борща, который будет гораздо вкуснее обычного.

Классический рецепт

Постный борщ на овощном бульоне по этому рецепту получается наваристым и необыкновенно вкусным. Не стоит жалеть овощей — только густой навар будет по-настоящему сытным.

Ингредиенты:

  • 2 картофелины;
  • 1 морковь;
  • 1 луковица;
  • 2 помидора;
  • 2 свеклы;
  • ½ кочана капусты;
  • 2 ст. л. подсолнечного масла;
  • 2 зубчика чеснока;
  • соль, сахар, уксус по вкусу.
Не стоит жалеть овощей для борща — только густой навар будет по-настоящему сытнымНе стоит жалеть овощей для борща — только густой навар будет по-настоящему сытным
Не стоит жалеть овощей для борща — только густой навар будет по-настоящему сытным. Фото: 1MI

Лук, картофель, морковь и свеклу помыть, очистить, покрошить соломкой. С капусты снять верхние листья, нашинковать. Чеснок очистить и раздавить боковой стороной ножа. Томаты ошпарить кипятком, снять с них кожицу.

Поставить на огонь кастрюлю с водой, добавить соли и прокипятить. Добавить капусту и картофель. Пока они варятся, приготовить зажарку для борща из моркови и лука на постном масле. Туда же отправить свеклу, немного сахара и уксуса. Тушить 10 мин. Добавить в зажарку помидоры, поперчить и посолить по вкусу. Тушить 20 минут под крышкой. Переложить зажарку в бульон, добавить лавровый лист (1-2 шт.) и чеснок. Довести борщ до кипения и, погасив огонь, оставить для настаивания на 10 минут.

Для сохранения цвета свеклы при тушении нужно добавлять немного лимонного сока, уксуса или лимонной кислотыДля сохранения цвета свеклы при тушении нужно добавлять немного лимонного сока, уксуса или лимонной кислоты
Для сохранения цвета свеклы при тушении нужно добавлять немного лимонного сока, уксуса или лимонной кислоты. Фото: 1MI

Лайфхаки для вкусного постного борща

Чтобы постный борщ всегда получался очень вкусным, его нужно варить с учетом нескольких важных мелочей. Они помогут сделать блюдо более аппетитным, чем мясной вариант.

  1. Для сохранения цвета свеклы при тушении нужно добавлять немного лимонного сока, уксуса или лимонной кислоты.
  2. В любом супе уместны лавровый лист, чеснок, укроп, петрушка, сушеный сельдерей и перец. Они подчеркивают вкус и улучшают запах блюда.
  3. Чтобы постный борщ получился наваристым, его нужно готовить на грибном или даже рыбном бульоне. Для густоты можно добавить фасоль, грибы, нежирную рыбу.
  4. Чтобы свекольная зажарка не пригорала при тушении, нужно часто ее перемешивать и периодически добавлять немного воды.

Главное — дать постному борщу настояться. Только так овощи и пряности смогут отдать бульону весь свой насыщенный вкус. Достаточно 10-15 минут, времени как раз хватит, чтобы накрыть на стол и позвать домашних.

#Питание#Еда#Все материалы авторов
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