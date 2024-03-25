Как бесплатно узнать, есть ли запрет на выезд за границу

Временное ограничение передвижения может быть наложено тогда, когда у человека есть долг по коммунальным услугам, штрафам ГИБДД и другим подобным требованиям. Запрет на выезд могут применить для тех, у кого сумма задолженности превысила 30 тысяч рублей либо если долг составляет больше 10 тысяч, но срок его добровольного погашения истек 2 месяца назад.