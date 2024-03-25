Как бесплатно узнать, есть ли запрет на выезд за границу

Posted 25 марта, 12:00
Published 25 марта, 12:00
Modified 9 сентября, 20:45
Updated 9 сентября, 20:45
Как узнать, есть ли запрет на выезд? Собрали простые и бесплатные способы.
Временное ограничение передвижения может быть наложено тогда, когда у человека есть долг по коммунальным услугам, штрафам ГИБДД и другим подобным требованиям. Запрет на выезд могут применить для тех, у кого сумма задолженности превысила 30 тысяч рублей либо если долг составляет больше 10 тысяч, но срок его добровольного погашения истек 2 месяца назад.
Также запрет на выезд налагается на лиц, имеющих задолженность по алиментам, возмещению имущественного, морального ущерба или вреда здоровью на сумму более 10 тысяч рублей.
Еще один повод для наложения запрета на выезд — присутствие в документе требования неимущественного характера, например, о выселении должника, сносе здания или передаче ребенка.
Также о запрете на выезд приставы уведомляют почтой. Копия постановления приходит на адрес фактического проживания должника или по месту его прописки. Игнорировать эти письма нежелательно, поскольку даже если вы откажетесь от их получения, будет считаться, что вы были предупреждены о введенном запрете.
На портале госуслуг имеется возможность настроить получение электронных заказных писем от «Почты России». На данный момент сервис работает в ограниченном режиме и не во всех регионах. С его помощью возможно получать заказные письма от различных государственных органов и приставов через интернет.
Также узнать о запрете на выезд можно в местном подразделении ФССП, обратившись туда с запросом. Сотрудники службы проведут проверку наличия претензий по долгам и наличия постановлений об ограничении права, в частности, права на выезд. Даже если электронные базы данных и сервисы не указывают на наличие задолженностей, на всякий случай не помешает проверить их лично.
Адреса и контактные телефоны приставов можно найти на официальном сайте службы судебных приставов Российской Федерации.
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