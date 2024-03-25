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Posted 25 марта, 12:00

Published 25 марта, 12:00

Modified 9 сентября, 20:45

Updated 9 сентября, 20:45

Как бесплатно узнать, есть ли запрет на выезд за границу

Как бесплатно узнать, есть ли запрет на выезд за границу

25 марта 2024, 12:00
Фото: 1MI
Если гражданин имеет задолженности и в его отношении заведено исполнительное производство, пристав вправе установить запрет на выезд за границу. В этому случае должника просто «завернут» на таможне, даже если он уже купил билеты в путешествие и забронировал отель в другой стране.

Как узнать, есть ли запрет на выезд? Собрали простые и бесплатные способы.

Причины для запрета на выезд

Временное ограничение передвижения может быть наложено тогда, когда у человека есть долг по коммунальным услугам, штрафам ГИБДД и другим подобным требованиям. Запрет на выезд могут применить для тех, у кого сумма задолженности превысила 30 тысяч рублей либо если долг составляет больше 10 тысяч, но срок его добровольного погашения истек 2 месяца назад.

Также запрет на выезд налагается на лиц, имеющих задолженность по алиментам, возмещению имущественного, морального ущерба или вреда здоровью на сумму более 10 тысяч рублей.

Еще один повод для наложения запрета на выезд — присутствие в документе требования неимущественного характера, например, о выселении должника, сносе здания или передаче ребенка.

Временное ограничение передвижения может быть наложено тогда, когда у человека есть задолженностьВременное ограничение передвижения может быть наложено тогда, когда у человека есть задолженность
Временное ограничение передвижения может быть наложено тогда, когда у человека есть задолженность. Фото: 1MI

Способы узнать о наличии запрета на выезд

Проще всего проверить наличие ограничений онлайн на портале Госуслуги, где есть вся информация о задолженностях по налогам, судебных долгах и штрафах ГИБДД. На сайте судебных приставов РФ тоже есть информация о штрафах, наказаниях и исполнительных производствах.

Также о запрете на выезд приставы уведомляют почтой. Копия постановления приходит на адрес фактического проживания должника или по месту его прописки. Игнорировать эти письма нежелательно, поскольку даже если вы откажетесь от их получения, будет считаться, что вы были предупреждены о введенном запрете.

На портале госуслуг имеется возможность настроить получение электронных заказных писем от «Почты России». На данный момент сервис работает в ограниченном режиме и не во всех регионах. С его помощью возможно получать заказные письма от различных государственных органов и приставов через интернет.

Проще всего проверить наличие ограничений онлайн на портале ГосуслугиПроще всего проверить наличие ограничений онлайн на портале Госуслуги
Проще всего проверить наличие ограничений онлайн на портале Госуслуги. Фото: 1MI

Также узнать о запрете на выезд можно в местном подразделении ФССП, обратившись туда с запросом. Сотрудники службы проведут проверку наличия претензий по долгам и наличия постановлений об ограничении права, в частности, права на выезд. Даже если электронные базы данных и сервисы не указывают на наличие задолженностей, на всякий случай не помешает проверить их лично.

Адреса и контактные телефоны приставов можно найти на официальном сайте службы судебных приставов Российской Федерации.

#Общество#Госуслуги#Путешествия#Все материалы авторов#Запрет
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