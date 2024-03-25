Эти простые укладки для длинных волос подойдут на каждый день и любой возраст

Posted 25 марта, 08:00
Published 25 марта, 08:00
Modified 9 сентября, 20:42
Updated 9 сентября, 20:42
Такая укладка идеальна для длинных волос, а времени на нее потребуется совсем немного. Порядок действий:
Для фиксации укладки можно использовать лак. На кончики длинных волос можно нанести небольшое количество специальной сухой пасты.
Универсальная укладка для длинных волос, которая станет отличным вариантом на каждый день. Кроме того, такую прическу можно сделать и для вечернего образа.
Порядок действий:
Хвост также закручивается в несколько жгутов, которые затем собираются в один пучок.
Одна из лучших укладок для длинных волос. Она смотрится небрежно, однако это придает образу особый шарм и изысканность.
Как сделать такую укладку:
Укладка фиксируется лаком, что позволит ей продержаться на волосах долго.
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