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Posted 25 марта, 08:00

Published 25 марта, 08:00

Modified 9 сентября, 20:42

Updated 9 сентября, 20:42

Эта простая укладка для длинных волос подойдет на каждый день и любой возраст

Эти простые укладки для длинных волос подойдут на каждый день и любой возраст

25 марта 2024, 08:00
Фото: krasavica.info, makeup.ru, imgur.com
Эта простая укладка для длинных волос подойдет на каждый день и любой возраст
Укладка на длинные волосы вовсе не обязательно должна быть сложной, чтобы прическа смотрелась стильно и аккуратно. Рассказываем о самых простых укладках, которые подойдут на каждый день.

Волны и прямые кончики

Такая укладка идеальна для длинных волос, а времени на нее потребуется совсем немного. Порядок действий:

  • Волосы сушатся феном, возле корней создается небольшой объем.
  • При помощи стайлера волосы закручиваются от лица, кончики при этом должны оставаться прямыми.
  • Волосы остывают, далее нужно наклонить голову назад или вниз и аккуратно разобрать пряди пальцами.

Для фиксации укладки можно использовать лак. На кончики длинных волос можно нанести небольшое количество специальной сухой пасты.

Пучок

Универсальная укладка для длинных волос, которая станет отличным вариантом на каждый день. Кроме того, такую прическу можно сделать и для вечернего образа.

Порядок действий:

  • Пряди делятся на три части, включая пробор, который должен располагаться по центру.
  • Сзади волосы аккуратно собираются в низкий и тугой хвост, который фиксируется резинкой.
  • Тонкая прядь аккуратно оборачивается вокруг резинки — для того, чтобы ее замаскировать.
  • Оставшиеся волосы закручиваются в небольшие жгуты, при этом каждый жгут необходимо закручивать в пучок от лица. Прическа фиксируется заколками-невидимками.

Хвост также закручивается в несколько жгутов, которые затем собираются в один пучок.

Плетение

Одна из лучших укладок для длинных волос. Она смотрится небрежно, однако это придает образу особый шарм и изысканность.

Как сделать такую укладку:

  • Волосы укладываются на косой пробор, несколько прядей можно оставить возле лица — для того, чтобы потом обернуть ими косу.
  • Сбоку берутся две пряди, расположенные сверху, и переплетаются друг с другом как жгуты. Плести необходимо сбоку по направлению вниз — это станет основой для косы.
  • Оставшиеся волосы заплетаются в косу, для этого потребуются три пряди. Коса заплетается не до конца — необходимо оставить кончик для последующей накрутки.
  • Хвост фиксируется небольшой резинкой и аккуратно убирается под волосы.
  • Коса слегка растягивается пальцами, для этого необходимо будет вытащить отдельные пряди.

Укладка фиксируется лаком, что позволит ей продержаться на волосах долго.

#Красота#Все материалы авторов#Волосы
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