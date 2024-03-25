Чем заменить мясо во время поста — подборка продуктов

Posted 25 марта, 09:00
Published 25 марта, 09:00
Modified 9 сентября, 20:42
Updated 9 сентября, 20:42
Великий пост — это не диета, о чем не устают напоминать священники, отмечая, что воздерживаться необходимо в первую очередь от плохих поступков, а не от определенной пищи. Кроме того, есть категория людей, которым поститься просто нельзя — это будущие мамы, кормящие женщины, а также те, кто страдает различными заболеваниями. Не рекомендуется держать пост при панкреатите и заболеваниях сердечно-сосудистой системы.
Не следует пытаться заменить мясо макаронами, хлебом, различными крупами. Даже в период Великого поста питание должно быть сбалансированным, то есть включающим белок, пусть и растительный. Его источники — орехи, грибы, бобовые. Можно включать в рацион полуфабрикаты, например котлеты, приготовленные из чечевицы.
Хороший источник растительного белка для тех, кто принял решение отказаться от мяса на период Великого поста, — семена чиа, а также тофу, причем предпочтение стоит отдавать ферментированному продукту. Крупы перед употреблением в пищу рекомендуется проращивать либо замачивать, то же самое можно делать и с орехами. В постный рацион, предполагающий отсутствие мяса, желательно включать большое количество овощей. Самыми полезными могут стать свекла, брокколи, морковь, репа и редька, цветная капуста — в них есть белок, а также необходимые организму нутриенты, клетчатка.
Неплохая альтернатива мясу на время поста — соя. Она компенсирует дефицит аминокислот в организме, а по ряду характеристик и по ценности даже превышает настоящее мясо. Можно употреблять в пищу блюда, приготовленные из соевой муки, которая считается ценным источником белка. В блюда из круп можно добавлять специальный изолят на соевой основе.
В постное меню можно включить кунжутную пасту и аналогичный продукт из нута. В них в большом количестве содержится кальций, так что оба продукта могут стать хорошей заменой молоку, от которого в период Великого поста также полагается отказываться.
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