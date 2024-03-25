Чем заменить мясо во время поста — подборка продуктов

Великий пост — это не диета, о чем не устают напоминать священники, отмечая, что воздерживаться необходимо в первую очередь от плохих поступков, а не от определенной пищи. Кроме того, есть категория людей, которым поститься просто нельзя — это будущие мамы, кормящие женщины, а также те, кто страдает различными заболеваниями. Не рекомендуется держать пост при панкреатите и заболеваниях сердечно-сосудистой системы.