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Posted 25 марта, 11:38

Published 25 марта, 11:38

Modified 9 сентября, 20:45

Updated 9 сентября, 20:45

Аяз Шабутдинов в СИЗО решил переквалифицироваться в парикмахера

25 марта 2024, 11:38
Обвиняемый в крупном мошенничестве блогер Аяз Шабутдинов продвигает истории о предпринимателях среди сокамерников, а сам учится стричь людей в прямом смысле — он хочет стать парикмахером.

Находясь в следственном изоляторе, Шабутдинов продолжает читать бизнес-литературу. Но поскольку интересующие его книги напрямую в изолятор передавать нельзя, поклонники инфоблогера отдают на безвозмездной основе книги о предпринимателях в местную библиотеку. Таким образом, его сокамерники могут погрузиться в мир больших денег, передает secretmag.ru.

Из основателя бизнес-школы — в парикмахера

Шабутдинову грозит 10 лет колонии по обвинению в крупном мошенничестве. В ожидании суда он решил освоить навыки парикмахера. Ранее ему уже продлевали срок ареста. Теперь блогер будет под стражей как минимум до 16 апреля.

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