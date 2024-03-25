Аяз Шабутдинов в СИЗО решил переквалифицироваться в парикмахера

Posted 25 марта, 11:38
Published 25 марта, 11:38
Modified 9 сентября, 20:45
Updated 9 сентября, 20:45
Находясь в следственном изоляторе, Шабутдинов продолжает читать бизнес-литературу. Но поскольку интересующие его книги напрямую в изолятор передавать нельзя, поклонники инфоблогера отдают на безвозмездной основе книги о предпринимателях в местную библиотеку. Таким образом, его сокамерники могут погрузиться в мир больших денег, передает secretmag.ru.
Шабутдинову грозит 10 лет колонии по обвинению в крупном мошенничестве. В ожидании суда он решил освоить навыки парикмахера. Ранее ему уже продлевали срок ареста. Теперь блогер будет под стражей как минимум до 16 апреля.
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