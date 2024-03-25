5 стрижек до плеч, которые идеально подходят для женщин 40+

Posted 25 марта, 13:00
Published 25 марта, 13:00
Modified 9 сентября, 20:45
Updated 9 сентября, 20:45
Отличный вариант для женщин с круглым или прямоугольным лицом. Пряди средней длины при укладке лягут так, что отвлекут внимание от недостатков, например второго подбородка. Скрыть морщины на лбу поможет челка, ее можно выбрать под тип лица.
Универсальная стрижка, которая выгодно обрамляет лицо любой формы. Тонкая текстура волос не проблема — пряди разной длины смотрятся более пышными и здоровыми. Каскад — одна из самых женственных причесок, которую смело могут выбирать как дамы 40+, так и молодые девушки. Со сложным окрашиванием этот вариант смотрится просто идеально!
Отличная стрижка и на прямые, и на кудрявые волосы. Удлиненный боб помогает скрывать морщины, делает образ легким и свежим. Он подходит к круглой, овальной и треугольной форме лица. Красивая стрижка, которая подчеркивает черты лица и заметно освежает вид. Более эффектно смотрится на густой шевелюре.
Вариант многослойной стрижки с «шапочкой» на макушке и рваными кончиками прядей. Даже когда волосы отрастают, «итальянка» не теряет формы и выглядит привлекательно. Подходящий вариант челки выбирают в зависимости от формы лица. Еще одним интересным вариантом многослойного оформления волос может быть «аврора». Вообще существует очень много вариантов слоистых стрижек: с удлиненными прядями у лица, филировкой, французской челкой.
Гибрид каре и боба, который обожает Дженнифер Энистон. Длинные локоны с легкой слоистостью — идеальный тип омолаживающей стрижки. Эта прическа стабильно остается модной и часто мелькает на фото знаменитостей всех возрастов. При желании волосы можно завить, так боб-каре будет выглядеть просто сногсшибательно.
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