5 стрижек до плеч, которые идеально подходят для женщин 40+

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Женщины в возрасте за 40 лет предпочитают делать короткие стрижки, ошибочно полагая, что длинные волосы в этом возрасте только мешают. На самом деле это всего лишь заблуждение. В сегодняшнем материале расскажем о пяти вариантах стрижек длиной до плеч, которые отлично подходят дамам любого возраста.