Вашу биометрию на телефоне легко могут украсть. Как защититься

Posted 24 марта, 19:00
Published 24 марта, 19:00
Modified 9 сентября, 20:39
Updated 9 сентября, 20:39
Биометрия представляет собой идентификацию человека по его индивидуальным биологическим и поведенческим характеристикам: по отпечаткам пальцев, изображению лица, радужной оболочке глаза, голосу и рисунку вен ладони.
Для удаленной идентификации граждан в РФ создана цифровая платформа под названием «Единая биометрическая система». С помощью биометрии человек может дистанционно открывать банковские счета, оформлять кредиты и осуществлять другие банковские операции.
Существует несколько способов взломать биометрию человека, самые распространенные из которых — обманом или угрозами заставить жертву самостоятельно авторизоваться в системе или попросту украсть данные пользователя, включая фото из его соцсетей или с мобильного устройства. Голос же может быть записан во время телефонного звонка.
Чтобы обезопасить свои данные на телефоне от преступных посягательств, придумайте сложный пароль из комбинации букв, цифр и символов, а также включите двухфакторную аутентификацию или идентификацию по биометрии. Регулярно обновляйте систему мобильного устройства, установите антивирус и избегайте подключаться к бесплатным сетям Wi-Fi в общественных местах.
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