Вашу биометрию на телефоне легко могут украсть. Как защититься

Существует несколько способов взломать биометрию человека, самые распространенные из которых — обманом или угрозами заставить жертву самостоятельно авторизоваться в системе или попросту украсть данные пользователя, включая фото из его соцсетей или с мобильного устройства. Голос же может быть записан во время телефонного звонка.