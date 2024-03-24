newia.ru
ГлавноеВсе новости
newia.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 24 марта, 19:00

Published 24 марта, 19:00

Modified 9 сентября, 20:39

Updated 9 сентября, 20:39

Вашу биометрию на телефоне легко могут украсть. Как защититься

Вашу биометрию на телефоне легко могут украсть. Как защититься

24 марта 2024, 19:00
Фото: Изображение Midjourney
Вашу биометрию на телефоне легко могут украсть. Как защититься
Биометрия используется для привязки к конкретному пользователю цифровых учетных записей, поэтому она может стать желанной добычей для мошенников. Каким способом злоумышленники получают доступ к вашим биометрическим данным и как вы можете защитить свое устройство от взлома — читайте в статье.

Что такое биометрия

Биометрия представляет собой идентификацию человека по его индивидуальным биологическим и поведенческим характеристикам: по отпечаткам пальцев, изображению лица, радужной оболочке глаза, голосу и рисунку вен ладони.

Для удаленной идентификации граждан в РФ создана цифровая платформа под названием «Единая биометрическая система». С помощью биометрии человек может дистанционно открывать банковские счета, оформлять кредиты и осуществлять другие банковские операции.

Чтобы обезопасить свои данные на телефоне, избегайте подключаться к бесплатным сетям Wi-Fi в общественных местахЧтобы обезопасить свои данные на телефоне, избегайте подключаться к бесплатным сетям Wi-Fi в общественных местах
Чтобы обезопасить свои данные на телефоне, избегайте подключаться к бесплатным сетям Wi-Fi в общественных местах. Фото: Изображение Midjourney

Как мошенники могут украсть ваши биометрические данные

Существует несколько способов взломать биометрию человека, самые распространенные из которых — обманом или угрозами заставить жертву самостоятельно авторизоваться в системе или попросту украсть данные пользователя, включая фото из его соцсетей или с мобильного устройства. Голос же может быть записан во время телефонного звонка.

Чтобы обезопасить свои данные на телефоне, придумайте сложный пароль из комбинации букв, цифр и символовЧтобы обезопасить свои данные на телефоне, придумайте сложный пароль из комбинации букв, цифр и символов
Чтобы обезопасить свои данные на телефоне, придумайте сложный пароль из комбинации букв, цифр и символов. Фото: Изображение Midjourney

Способы защиты данных на смартфоне

Чтобы обезопасить свои данные на телефоне от преступных посягательств, придумайте сложный пароль из комбинации букв, цифр и символов, а также включите двухфакторную аутентификацию или идентификацию по биометрии. Регулярно обновляйте систему мобильного устройства, установите антивирус и избегайте подключаться к бесплатным сетям Wi-Fi в общественных местах.

#Общество#Мошенники#Телефон#Все материалы авторов
Подпишитесь
Популярное

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика