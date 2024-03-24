Прорвало трубу с водой и топит соседей. Что делать и куда звонить

Закрыть главный кран воды: сразу же после обнаружения утечки закройте главный кран водоснабжения. Это поможет предотвратить дальнейшее проникновение воды и уменьшить объем проливающейся жидкости.

Выключить электричество: если утечка произошла вблизи электрических приборов или проводов, отключите электричество, чтобы избежать возможности короткого замыкания или поражения электрическим током.

Откачать воду: используйте насос или ведро для удаления воды из зоны утечки. Это поможет снизить уровень повреждений и предотвратить затопление помещения.

Позвонить в службу экстренного обслуживания: свяжитесь с местными службами водоснабжения или сантехниками, чтобы они приехали как можно скорее и устранили утечку.

После того как утечка будет устранена, необходимо осушить помещение и обеспечить хорошую вентиляцию, чтобы предотвратить появление плесени и грибка.