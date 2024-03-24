Почему болит голова и как себе помочь без таблеток

Массаж головы и шеи может помочь снять напряжение в мышцах, улучшить кровообращение и снизить уровень стресса, что в свою очередь способствует уменьшению интенсивности головной боли, в том числе в висках. Этот простой и доступный метод обычно является безопасным, однако, как и в случае с любым другим медицинским вмешательством, важно проконсультироваться с врачом, если у вас есть какие-либо сомнения относительно безопасности проведения массажа.