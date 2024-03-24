Как добиться салонного эффекта ухоженности при мытье волос дома

Posted 24 марта, 07:27
Published 24 марта, 07:27
Modified 9 сентября, 20:40
Updated 9 сентября, 20:40
Уход за волосами в домашних условиях может совсем не радовать результатами. Одни средства сменяются другими, а волосы по прежнему выглядят не важно. Знакомо? Мы собрали лучшие советы стилистов, которые поделились своими отзывами о домашнем уходе. Из плюсов — это вам не стоит ничего! Из минусов — нужа сила воли, чтобы изменить свое стандартное отношение к мытью и сушке волос.
Для того чтобы качественно помыть волосы, женщинам подойдут шампуни, которые меньше всего содержат силиконы и парабены. Они не оставляют пленку на волосах, кожа меньше подвержена загрязнениям и засаливанию головы. Косметические средства зачастую содержат полезные экстракты и добавки, но основное их назначение — очищать голову при помощи ПАВ, находящихся в составе средства.
Главное правило эффективного очищения головы, чтобы она сохраняла свежесть еще пару дней, это скраб перед мытьем. Такое средство можно купить в магазине косметики или воспользоваться домашней кухней — поваренной или морской солью.
Скраб необходимо наносить на проборы волос и мягко тереть кожу. После этого смыть водой и нанести шампунь для волос. После такой процедуры, кожа головы эффективнее избавляется от ороговевших чешуек и перхоти, кровь приливает к голове, улучшается питание корней. При регулярном использовании скраба, не менее 2-ух раз в неделю, в скором времени можно заметить появление пушковых волос и активизации роста всей шевелюры.
В случае, когда скраб не нужен, волосы нужно промывать шампунем два раза. Пенящееся средство наносится только на корневую часть головы и мягкими массажными движениями в течении 1-2 минут массируется шевелюра. После смывания процедуру повторить еще один раз.
При этом, немаловажно в каком положении вы моете голову. Если направлении струи воды идет ото лба к спине, как в салоне красоты, то лобные и височные части будут эффективнее очищаться. Если мыть голову наклоняясь вперед, то волосы в этих местах, которые больше всего подвержены загрязнению, будут плохо промыты водой, рассказывает стилист Екатерина в своем видео-уроке.
После очищения следует этап восстановление и питания. Это один из самых важных этапов правильного домашнего ухода, который позволит добиться зеркального блеска волос как после процедуры салонного ламинирования.
Для этого чистые волосы очень хорошо отжимаются и на них наносится любой восстанавливающий бальзам, который подходит вашему типу волос. Не затрагиваются только первые 5-10 см от корней, остальная часть смазывается бальзамом. После этого берется расческа против спутывания волос или гребень с редкими зубьями, тщательно и бережно прочесываются мокрые пряди, чтобы они были прямыми. Время воздействия бальзама не менее трех минут.
По истечении времени нужно сполоснуть волосы теплой водой и снова повторить процедуру. Необходимо взять то же средство или альтернативный вариант: нанесите бальзам на волосы, тщательно расчешите и оставьте на 5 минут.
Получив двойное питание, необходимо промыть волосы теплой водой. Делать это нужно не менее 2-3 минут, уделяя особое внимание корням. В конце рекомендуется ополоснуть ледяной водой, которая закроет чешуйки и придаст прическе блеск. После, волосы заворачивают в полотенце, не выкручивая, а бережно отжимая их.
После небольшой просушки полотенцем пряди волос сначала обрабатываются дополнительным уходом, который может включать в себя кератин и ценные масла, восстанавливающие структуру волос. После волосы сушатся теплым воздухом фена, избегая горячих температур. Направления воздуха должно быть сверху — от корней вниз, при этом расчесывая их редкой расческой плавными движениями.
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