Как добиться салонного эффекта ухоженности при мытье волос дома

Для этого чистые волосы очень хорошо отжимаются и на них наносится любой восстанавливающий бальзам, который подходит вашему типу волос. Не затрагиваются только первые 5-10 см от корней, остальная часть смазывается бальзамом. После этого берется расческа против спутывания волос или гребень с редкими зубьями, тщательно и бережно прочесываются мокрые пряди, чтобы они были прямыми. Время воздействия бальзама не менее трех минут.