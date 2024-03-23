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Posted 23 марта, 19:00

Published 23 марта, 19:00

Modified 9 сентября, 20:39

Updated 9 сентября, 20:39

Есть немало способов зафиксировать цвет волос после окрашивания

Теперь мы знаем, как на самом деле можно сохранить цвет после окрашивания надолго

23 марта 2024, 19:00
Фото: 1MI
Есть немало способов зафиксировать цвет волос после окрашивания
Окрашивание может поменять цвет волос, но ненадолго — часто оттенок спустя некоторое время становится тусклым и невыразительным. Как сохранить его надолго — рассказываем в этом материале.

Простые и эффективные способы

Есть немало способов зафиксировать цвет волос после окрашивания и обеспечить его стойкость. Большая часть таких методов заключается в правильном уходе за волосами.

Перед тем, как записаться на окрашивание, волосы необходимо должным образом подготовитьПеред тем, как записаться на окрашивание, волосы необходимо должным образом подготовить
Перед тем, как записаться на окрашивание, волосы необходимо должным образом подготовить. Фото: 1MI

Подготовка к окрашиванию

Перед тем, как записаться на окрашивание, волосы необходимо должным образом подготовить. За неделю или за две недели рекомендуется начать делать специальные процедуры для восстановления волос, например использовать маски. Такие средства обеспечивают волосы необходимыми микроэлементами и витаминами, улучшают их структуру. Отличные средства — бальзамы и препараты на основе эфирных масел.

За пару недель до запланированного окрашивания лучше отказаться от укладки волос с использованием термосредств. Также не рекомендуется делать химическую завивку.

За пару недель до запланированного окрашивания лучше отказаться от укладки волос с использованием термосредствЗа пару недель до запланированного окрашивания лучше отказаться от укладки волос с использованием термосредств
За пару недель до запланированного окрашивания лучше отказаться от укладки волос с использованием термосредств. Фото: 1MI

Мытье головы

Многие женщины знают, что в день, на который запланировано окрашивание волос, голову лучше не мыть. Это обусловлено тем, что на чистые волосы краска может лечь неправильно. Кроме того, локоны после помывки утратят защиту и могут пересушиться, в том числе если окрашиванию будет предшествовать осветление. Имеет смысл помыть голову за день или за два до окрашивания.

Кроме того, после окрашивания не рекомендуется мыть голову в течение суток. Краска должна зафиксироваться на волосах.

В день, на который запланировано окрашивание волос, голову лучше не мыть.В день, на который запланировано окрашивание волос, голову лучше не мыть.
В день, на который запланировано окрашивание волос, голову лучше не мыть.. Фото: 1MI

Выбор шампуня

Для ухода за окрашенными волосами следует выбирать подходящие шампуни — они есть в линейках практически всех известных марок. В составе таких средств отсутствуют соединения, вымывающие из волос окрашивающие пигменты. Специальные шампуни в своем составе содержат протеины, питающие волосы, а также фильтры, обеспечивающие защиту от УФ-лучей. Также стоит обратить внимание на шампуни с экстрактами различных растений, с пчелиным воском.

Для ухода за окрашенными волосами следует выбирать подходящие шампуниДля ухода за окрашенными волосами следует выбирать подходящие шампуни
Для ухода за окрашенными волосами следует выбирать подходящие шампуни. Фото: 1MI

Использование масок

Поскольку любое окрашивание, даже если оно проводилось с использованием так называемых щадящих средств, считается для волос стрессом, необходимо сделать акцент на восстанавливающем уходе. Его основа — маски, которые обеспечат волосам необходимую защиту, питание. Предпочтение стоит отдавать средствам с натуральными ингредиентами. Очень эффективны маски для волос после окрашивания на основе шалфея, орехового масла.

#Здоровье#Красота#Все материалы авторов#Волосы
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