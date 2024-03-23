Теперь мы знаем, как на самом деле можно сохранить цвет после окрашивания надолго

Многие женщины знают, что в день, на который запланировано окрашивание волос, голову лучше не мыть. Это обусловлено тем, что на чистые волосы краска может лечь неправильно. Кроме того, локоны после помывки утратят защиту и могут пересушиться, в том числе если окрашиванию будет предшествовать осветление. Имеет смысл помыть голову за день или за два до окрашивания.