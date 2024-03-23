Теперь мы знаем, как на самом деле можно сохранить цвет после окрашивания надолго

Posted 23 марта, 19:00
Published 23 марта, 19:00
Modified 9 сентября, 20:39
Updated 9 сентября, 20:39
Есть немало способов зафиксировать цвет волос после окрашивания и обеспечить его стойкость. Большая часть таких методов заключается в правильном уходе за волосами.
Перед тем, как записаться на окрашивание, волосы необходимо должным образом подготовить. За неделю или за две недели рекомендуется начать делать специальные процедуры для восстановления волос, например использовать маски. Такие средства обеспечивают волосы необходимыми микроэлементами и витаминами, улучшают их структуру. Отличные средства — бальзамы и препараты на основе эфирных масел.
За пару недель до запланированного окрашивания лучше отказаться от укладки волос с использованием термосредств. Также не рекомендуется делать химическую завивку.
Многие женщины знают, что в день, на который запланировано окрашивание волос, голову лучше не мыть. Это обусловлено тем, что на чистые волосы краска может лечь неправильно. Кроме того, локоны после помывки утратят защиту и могут пересушиться, в том числе если окрашиванию будет предшествовать осветление. Имеет смысл помыть голову за день или за два до окрашивания.
Кроме того, после окрашивания не рекомендуется мыть голову в течение суток. Краска должна зафиксироваться на волосах.
Для ухода за окрашенными волосами следует выбирать подходящие шампуни — они есть в линейках практически всех известных марок. В составе таких средств отсутствуют соединения, вымывающие из волос окрашивающие пигменты. Специальные шампуни в своем составе содержат протеины, питающие волосы, а также фильтры, обеспечивающие защиту от УФ-лучей. Также стоит обратить внимание на шампуни с экстрактами различных растений, с пчелиным воском.
Поскольку любое окрашивание, даже если оно проводилось с использованием так называемых щадящих средств, считается для волос стрессом, необходимо сделать акцент на восстанавливающем уходе. Его основа — маски, которые обеспечат волосам необходимую защиту, питание. Предпочтение стоит отдавать средствам с натуральными ингредиентами. Очень эффективны маски для волос после окрашивания на основе шалфея, орехового масла.
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