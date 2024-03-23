Накинете еще 10 лет — 4 ошибки в макияже, которые нельзя делать после 50

Posted 23 марта, 10:18
Published 23 марта, 10:18
Modified 9 сентября, 20:40
Updated 9 сентября, 20:40
Многие женщины на протяжении всей жизни наносят годами отрепетированный макияж. И даже не задумываются, что те приемы, которые идеально подходили в 20 лет, после 50 могут только испортить весь образ.
Визажисты назвали самые популярные ошибки в макияже, которые совершают женщины в возрасте. Проверьте и вы свои привычки — возможно, вы тоже их допускаете!
Ваш тональный крем может быть идеально подобран методом проб и ошибок. Но если в 30 лет он потрясающе скрывал все недостатки, то после 50 может только вредить. Визажисты советуют вообще отказаться от плотного тона, который полностью покрывает кожу.
В таком возрасте кожа становится менее увлажненной, проявляются все морщины, шелушения и недостатки. Поэтому перед нанесением тона нужно тщательно увлажнять лицо, а вместо тонального крема использовать легкие ВВ-кремы или флюиды.
Это правило относится и к помадам. Плотные матовые текстуры, конечно, очень стойкие и хорошо держатся на губах целый день. Но при этом они сильно сушат кожу, подчеркивают все морщинки и зрительно уменьшают губы. Обратите внимание на нюдовые глянцевые или сатиновые помады или блески. Они напитают губы влагой, придадут дополнительный объем.
Правильно оформленные брови имеют огромное значение. Они могут кардинально изменить черты лица и придать образу завершенность. Но вот яркие графичные брови после 50 лет только привлекают излишнее внимание к недостаткам кожи, морщинам, нависшему веку, синякам под глазами. Поэтому стилисты советуют отдавать предпочтение мягким естественным формам и натуральным оттенкам бровей.
Стилисты советуют полностью отказаться от подводки на нижнем веке. Так вы только подчеркнете гусиные лапки и темные круги под глазами. А вот на верхнем веке стоит использовать очень аккуратно. Лучше выбирать не черную, а серую или коричневую, а уголки стрелок обязательно поднимать вверх. Это поможет сделать взгляд выразительнее и отвлечь внимание от проблемной зоны нижнего века.
Кроме того, стилисты и визажисты настоятельно советуют отказаться от темных оттенков косметики после 50 лет. И речь идет не только о помадах. Тени тоже могут сильно испортить образ и накинуть сверху еще пару десятков лет.
Забудьте про смоки-айс и эффектные черные тени. Это было актуально в молодости, а с возрастом темный цвет только подчеркивает мелкие морщинки, пигментацию, сухость кожи вокруг век. Лучше выбирать нежные сияющие тени, чтобы сделать взгляд свежим и омолодить эту зону.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14