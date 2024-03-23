Накинете еще 10 лет — 4 ошибки в макияже, которые нельзя делать после 50

Неправильный тон Плотная матовая помада Четкие брови Подводка Темные оттенки

Четыре ошибки в макияже, которые совершают женщины после 50 лет и сильно портят внешность.