Как убрать морщины на лице, у глаз и на шее. Самые эффективные способы

Простая и эффективная техника массажа вокруг глаз доступна каждому и не нужно большого количества времени. Прежде чем начать массаж, на кожу рекомендуется нанести крем, особенно хорошо, если он обладает охлаждающим эффектом или был немного охлажден в холодильнике. Это поможет снизить отечность и улучшить эффективность процедуры.