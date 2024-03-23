10 примеров окрашивания в модный этой весной мышиный цвет

Подбирать подходящий вариант окрашивания лучше всего с помощью специалиста, ведь мышиный цвет может иметь различные вариации, от самого светлого и почти белого до более темного и серого. В домашних условиях вряд ли получится добиться желаемого результата, зато салонные мастера прекрасно с этим справятся.