Звонят и сбрасывают: кто так делает и зачем это нужно

Posted 22 марта, 06:00
Published 22 марта, 06:00
Modified 9 сентября, 20:33
Updated 9 сентября, 20:33
Кто и зачем звонит и сбрасывает и нужно ли как-то реагировать на такие звонки — читайте в статье.
Эксперты выделяют несколько причин для совершения таких звонков — от рекламы товаров и услуг до попытки записать голос собеседника. Ниже мы подробно разберем каждый из возможных вариантов, когда вам звонят и сбрасывают.
Для навязчивой рекламы и мошеннических действий организаторы обзвона приобретают или сами добывают путем взлома базы данных с номерами телефонов и другой информацией о пользователях. Это могут быть базы как мобильных операторов, так и поставщиков товаров и услуг — например, компаний по доставке еды на дом, интернет-магазинов, автосервисов и др.
После получения такой базы проверяется активность собранных в ней номеров: если абонент ответил на вызов, значит, номер «живой» и с ним можно работать дальше. Звонить и сбрасывать в этом случае могут неоднократно, так как проверку обычно осуществляет не живой человек, а робот-дозвонщик.
Еще одна причина, почему вам звонят и сразу сбрасывают соединение, — расчет на то, что вы, заинтересовавшись «пропущенным» вызовом, перезвоните сами по этому номеру. А дальше может быть два варианта развития событий: или обратный звонок окажется платным, тогда с вашего счета спишутся деньги, или же вы прослушаете рекламное объявление от автоинформатора — опять же за ваш счет.
Нередки также случаи, когда робот-дозвонщик звонит и сбрасывает, чтобы проверить владельца номера на контактность. То есть если человек готов ответить на звонок с неизвестного номера, значит, он готов и к диалогу с незнакомцами. И следующий звонок ему поступит уже от настоящего мошенника.
И наконец, злоумышленники могут звонить и сбрасывать, чтобы попытаться записать голос абонента и в дальнейшем использовать эту запись при звонке в банк. Поэтому эксперты категорически не рекомендуют отвечать на звонок вопросительным «Да?».
На звонки с незнакомых номеров лучше вообще не отвечать. Но как быть, если вы ждете важный звонок из какой-нибудь организации? В этом случае знающие люди советуют при ответе молчать в трубку и ждать, пока собеседник первым проявит себя. Если вам звонит и сбрасывает робот-дозвонщик, то без вашей словесной реакции на звонок он спустя несколько секунд отключится.
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