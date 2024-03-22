Звонят и сбрасывают: кто так делает и зачем это нужно

Еще одна причина, почему вам звонят и сразу сбрасывают соединение, — расчет на то, что вы, заинтересовавшись «пропущенным» вызовом, перезвоните сами по этому номеру. А дальше может быть два варианта развития событий: или обратный звонок окажется платным, тогда с вашего счета спишутся деньги, или же вы прослушаете рекламное объявление от автоинформатора — опять же за ваш счет.