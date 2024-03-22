В каких продуктах много углеводов: их польза и вред

Простые углеводы — это углеводы, состоящие из относительно небольших молекул, которые быстро расщепляются в организме и быстро усваиваются. Они обычно содержатся в продуктах с высоким содержанием сахара или сиропов. Простые углеводы могут быстро повысить уровень сахара в крови и могут привести к кратковременному энергетическому подъему, но зачастую после этого наступает резкое падение энергии.