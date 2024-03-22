Топ-10 идеальных вариантов ПП ужина для худеющих

Posted 22 марта, 10:30
Published 22 марта, 10:30
Modified 9 сентября, 20:36
Updated 9 сентября, 20:36
В нашей статье вы найдете 10 вариантов ужина из категории «правильное питание» (ПП) для тех, кто хочет похудеть.
Для приготовления этого варианта ПП ужина 120 г куриной грудки нужно отбить и обжарить без добавления или с минимальным количеством растительного масла. В виде гарнира подойдет салат из свежих огурцов и помидоров, заправленный чайной ложкой оливкового масла, а запить еду можно стаканом нежирного кефира.
В этом рецепте 130 г белой рыбы потребуется запечь в духовке с равным количеством брокколи и цветной капусты. Дополнить вкусный и легкий ПП ужин можно некрепким чаем без добавления сахара.
Куриные яйца идеально подходят для приготовления ПП ужина. Два яйца можно отварить вкрутую или всмятку и добавить к ним свежий огурец, а в довершение — съесть 200 г нежирного йогурта.
Для приготовления салата нужно взять по 100 г творога, огурцов, помидоров и болгарского перца, 20 г латука, 2 веточки зелени и чайную ложку оливкового масла. Можно добавить по вкусу специи и чеснок. Ингредиенты следует измельчить, перемешать и заправить маслом. Запить ПП ужин можно чаем без сахара.
Чтобы приготовить этот ПП ужин, понадобится 300 г творога, 2 яйца, 100 г помидоров, 10 оливок и 50 г тертого сыра. Творог, яйца и сыр нужно измельчить в блендере и выложить в форму, а сверху положить нарезанные помидоры и оливки, после чего поместить запеканку в разогретую до 180 градусов духовку на 25-30 минут.
Вкусные котлеты из тунца для ПП ужина готовятся так: следует взять 3 банки консервированного тунца, 3 яйца, 2 моркови, 2 луковицы и специи по вкусу. Из консервов потребуется слить сок, а содержимое размять вилкой. К получившейся массе добавить тертую морковь, мелко нарезанный лук, яйца и специи. Все перемешать, сформировать котлеты и обжарить их под крышкой.
Из запеканки с индейкой и грибами получится замечательный ПП ужин. 400 г филе индейки, 200 г шампиньонов, луковицу и специи по вкусу следует измельчить, перемешать и выложить в форму. Сверху положить нарезанные дольками помидоры. Отдельно смешать яйцо и 2 столовые ложки сметаны, залить этой смесью получившуюся массу и поставить на 40 минут в разогретую до 180 градусов духовку.
Этот вариант для ПП ужина получается вкусным, питательным и низкокалорийным. Перед готовкой куриное мясо нужно замариновать в специях по вкусу, после чего запечь его в духовке. Употреблять пастрому из курицы можно как в горячем, так и в холодном виде, с гарниром или без, а также использовать ее для приготовления бутербродов.
Чтобы сделать салат с тунцом для ПП ужина, потребуется 150 г консервированной рыбы в собственном соку, болгарский перец, огурец, помидор и вареное яйцо — по одной штуке, зелень, специи и соль по вкусу, а также салатная смесь (ассорти семян микрозелени). Мясо тунца нужно размять, а овощи нарезать, затем смешать все ингредиенты вместе и посыпать измельченным яйцом.
Из белкового омлета с овощами получается отличный ПП ужин. Следует взять 4 белка и 2 целых яйца, помидор, тертый сыр и салатную смесь. Яйца с белками нужно взбить, а помидоры освободить от кожицы и обжарить, после чего залить взбитыми яйцами и посыпать сыром. Готовый омлет можно есть как самостоятельно блюдо или в виде бутербродов — на тостах.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14