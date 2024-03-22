Топ-10 идеальных вариантов ПП ужина для худеющих

Этот вариант для ПП ужина получается вкусным, питательным и низкокалорийным. Перед готовкой куриное мясо нужно замариновать в специях по вкусу, после чего запечь его в духовке. Употреблять пастрому из курицы можно как в горячем, так и в холодном виде, с гарниром или без, а также использовать ее для приготовления бутербродов.