Правда ли, что после удаления миндалин человек будет часто болеть

Удаление аденоидов обязательно проводится по показаниям врача, в случаях, когда консервативные методы лечения не работают. В настоящее время эта процедура проводится безболезненно, а восстановление проходит быстро, так что ее благополучно перенесет даже ребенок. В дальнейшем у человека, перенесшего операцию, не возникнет проблем со здоровьем, так что переживать об этом не стоит.