Правда ли, что после удаления миндалин человек будет часто болеть

Posted 22 марта, 11:44
Published 22 марта, 11:44
Modified 9 сентября, 20:37
Updated 9 сентября, 20:37
В сегодняшнем материале опровергаем этот предрассудок, опираясь на мнение эксперта.
Миндалины — скопление лимфоидной ткани в области носоглотки и ротовой полости. Это периферические органы иммунной системы человека, первыми дающие бой вирусам и бактериям, которые проникают в организм через дыхательные пути. Носоглоточные миндалины называют аденоидами, а те, что расположены в горле, — гландами.
Когда человек болеет, миндалины увеличиваются в размерах, а после выздоровления снова уменьшаются до нормального состояния. Однако иногда они так и остаются увеличенными, провоцируя проблемы с дыханием, глотанием, прикусом. На их фоне часто возникают хронический насморк, боли в горле, отиты. Это служит показанием к удалению миндалин.
Процедура удаления аденоидов (аденотомия) часто проводится у маленьких пациентов, но в отдельных случаях ее делают и взрослым. Удаление небных миндалин (тонзиллэктомия) чаще проводится у подростков или взрослых. Показанием к операции служат частые обострения хронического тонзиллита, то есть ангина (чаще 5 — 7 раз в год) с высокой температурой и гнойным поражением гланд.
Многие люди переживают о том, что после удаления аденоидов их иммунитет ослабнет, и они будут чаще болеть. Однако это мнение ошибочно. Миндалины — важная, но не основная составляющая иммунной системы. Защиту организма обеспечивает несколько компонентов этой системы, в частности эпителий ротовой полости и носоглотки.
Естественная слизистая оболочка обладает функцией самоочищения, так что инфекции не просто уничтожаются иммунными клетками, они еще и своевременно удаляются из организма вместе с продуктами воспаления.
Удаление аденоидов обязательно проводится по показаниям врача, в случаях, когда консервативные методы лечения не работают. В настоящее время эта процедура проводится безболезненно, а восстановление проходит быстро, так что ее благополучно перенесет даже ребенок. В дальнейшем у человека, перенесшего операцию, не возникнет проблем со здоровьем, так что переживать об этом не стоит.
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