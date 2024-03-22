Пищевые добавки: какие необходимы и не несут вреда, а какие действительно опасны

Posted 22 марта, 05:00
Published 22 марта, 05:00
Modified 9 сентября, 20:32
Updated 9 сентября, 20:32
Пищевые добавки в настоящее время — лучшие помощники пищепрома. Большинство их них синтетические и имеют довольно сложные названия. Потому было решено обозначать такие компоненты буквой «Е» (Европа) и цифрами, показывающими принадлежность к определенной пищевой группе.
Например, к группе Е200–Е299 относятся консерванты, а к группе Е600–Е699 — усилители вкуса и запаха. Эксперты утверждают, что данный трехзначный индекс свидетельствует о том, что пищевой компонент проверен на качество и безопасность. Однако любой из них может нанести вред здоровью человека, если употреблять их в большом количестве.
Наиболее безопасными для человека являются натуральные либо идентичные натуральным пищевые добавки. Это, например, Е406 — вещество агар-агар из морских водорослей или Е100 — куркумин. Условно безвредными считаются добавки Е363, Е957, Е100, Е504.
А вот компоненты полностью синтетического происхождения до сих пор остаются малоизученными с точки зрения влияния на организм человека. Среди них практически невозможно найти безопасные. Они способны оказывать аллергенное, канцерогенное, мутагенное действие на организм, вызывать расстройство пищеварения, кишечные расстройства, повышать холестерин и артериальное давление, провоцировать рост опухолей.
В России есть список опасных и запрещенных добавок, и каждый год он обновляется. Актуальную информацию о вредных и полезных компонентах можно найти на сайте Роспотребнадзора.
Эксперты советуют выбирать продукты с минимальным количеством Е в составе. Даже если эти компоненты разрешены и не считаются условно опасными, они могут негативно повлиять на организм. Особенно осторожно к продуктам с содержанием Е нужно относиться беременным женщинам, детям и людям, имеющим хронические заболевания и предрасположенность к аллергическим реакциям.
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