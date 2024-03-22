Пищевые добавки: какие необходимы и не несут вреда, а какие действительно опасны

Эксперты советуют выбирать продукты с минимальным количеством Е в составе. Даже если эти компоненты разрешены и не считаются условно опасными, они могут негативно повлиять на организм. Особенно осторожно к продуктам с содержанием Е нужно относиться беременным женщинам, детям и людям, имеющим хронические заболевания и предрасположенность к аллергическим реакциям.