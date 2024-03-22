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Posted 22 марта, 05:00

Published 22 марта, 05:00

Modified 9 сентября, 20:32

Updated 9 сентября, 20:32

Пищевые добавки: какие необходимы и не несут вреда, а какие действительно опасны

Пищевые добавки: какие необходимы и не несут вреда, а какие действительно опасны

22 марта 2024, 05:00
Фото: 1MI
Пищевые добавки: какие необходимы и не несут вреда, а какие действительно опасны
Люди скептически относятся к пищевым добавкам, которые сегодня есть почти во всех продуктах. Действительно ли эти компоненты вредны для человека и насколько безопасно их употребление?

Что такое добавки под знаком «Е» и стоит ли их бояться

Пищевые добавки в настоящее время — лучшие помощники пищепрома. Большинство их них синтетические и имеют довольно сложные названия. Потому было решено обозначать такие компоненты буквой «Е» (Европа) и цифрами, показывающими принадлежность к определенной пищевой группе.

Например, к группе Е200–Е299 относятся консерванты, а к группе Е600–Е699 — усилители вкуса и запаха. Эксперты утверждают, что данный трехзначный индекс свидетельствует о том, что пищевой компонент проверен на качество и безопасность. Однако любой из них может нанести вред здоровью человека, если употреблять их в большом количестве.

Пищевые добавки могут нанести вред здоровью человека, если употреблять их в большом количествеПищевые добавки могут нанести вред здоровью человека, если употреблять их в большом количестве
Пищевые добавки могут нанести вред здоровью человека, если употреблять их в большом количестве. Фото: 1MI

Какие пищевые добавки вредны, а какие безопасны

Наиболее безопасными для человека являются натуральные либо идентичные натуральным пищевые добавки. Это, например, Е406 — вещество агар-агар из морских водорослей или Е100 — куркумин. Условно безвредными считаются добавки Е363, Е957, Е100, Е504.

А вот компоненты полностью синтетического происхождения до сих пор остаются малоизученными с точки зрения влияния на организм человека. Среди них практически невозможно найти безопасные. Они способны оказывать аллергенное, канцерогенное, мутагенное действие на организм, вызывать расстройство пищеварения, кишечные расстройства, повышать холестерин и артериальное давление, провоцировать рост опухолей.

Наиболее безопасными для человека являются натуральные либо идентичные натуральным пищевые добавкиНаиболее безопасными для человека являются натуральные либо идентичные натуральным пищевые добавки
Наиболее безопасными для человека являются натуральные либо идентичные натуральным пищевые добавки. Фото: 1MI

В России есть список опасных и запрещенных добавок, и каждый год он обновляется. Актуальную информацию о вредных и полезных компонентах можно найти на сайте Роспотребнадзора.

Эксперты советуют выбирать продукты с минимальным количеством Е в составе. Даже если эти компоненты разрешены и не считаются условно опасными, они могут негативно повлиять на организм. Особенно осторожно к продуктам с содержанием Е нужно относиться беременным женщинам, детям и людям, имеющим хронические заболевания и предрасположенность к аллергическим реакциям.

#Здоровье#Еда#Все материалы авторов
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