Монокини, Акула, Лаки: как сегодня живут поп-дивы нулевых

Такой псевдоним взяла себе певица Оксана Почепа, когда в 2000-х переехала из Ростова в Москву и начала сольную карьеру. Ее первый же альбом и одноименный хит «Кислотный диджей» стал очень популярен, принес ей признание и успех. Певица начала много гастролировать, в том числе и за рубежом. В 2004 году у певицы был тур по городам США, после которого она решила остаться в этой стране.