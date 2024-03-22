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Posted 22 марта, 13:00

Published 22 марта, 13:00

Modified 9 сентября, 20:37

Updated 9 сентября, 20:37

Монокини, Акула, Лаки: как сегодня живут поп-дивы нулевых

Монокини, Акула, Лаки: как сегодня живут поп-дивы нулевых

22 марта 2024, 13:00
Фото: discogs.com, afishagoroda.ru, lady.mail.ru
Монокини, Акула, Лаки: как сегодня живут поп-дивы нулевых
В нулевые российская эстрада была полна ярких молодых исполнительниц, их хиты звучали на всех дискотеках страны. Ольга Лаки (группа «Вирус»), Монокини, Акула — закончилась ли с эпохой нулевых их популярность, как они живут сейчас, как выглядят? О певицах 2000-х читайте в нашей подборке.

Монокини

Проект «Монокини» был создан в 1999 году Максимом Фадеевым. Солисткой музыкального коллектива стала певица из Волгограда Татьяна Заикина. Девушка взяла себе псевдоним Мона, но поклонники стали называть ее Монокини — по названию группы. После выхода хитов «Дотянуться до солнца» и дебютного альбома певица стала невероятно популярной. Потом появились песни «Сидим на облаках», «Ветер» и другие.

В начале 2000-х карьера девушки успешно стартовала, а вот развитию ее помешала личная жизнь. Сначала она вышла замуж за брата Фадеева — Артема. Потом за топ-менеджера на ТВ Олега Милушкова, родила дочь Анастасию. С недавних пор приняла решение вернуться на сцену — певица выступает с хитами 2000-х, которые до сих пор востребованы.

Акула

Такой псевдоним взяла себе певица Оксана Почепа, когда в 2000-х переехала из Ростова в Москву и начала сольную карьеру. Ее первый же альбом и одноименный хит «Кислотный диджей» стал очень популярен, принес ей признание и успех. Певица начала много гастролировать, в том числе и за рубежом. В 2004 году у певицы был тур по городам США, после которого она решила остаться в этой стране.

Впрочем, уже в 2006-м она вернулась в Россию и продолжила выступать, только уже под своим настоящим именем. С тех пор у звезды вышло несколько альбомов, она много гастролирует и принимает участие в телепроектах. О личной жизни певицы 2000-х практически ничего известно — только тот факт, что она ни разу не была замужем.

Ольга Лаки

Ольга Козина стала одной из основательниц мегапопулярной в 2000-х группы «Вирус» вместе с Юрием Ступником (диджей Доктор) и Андреем Гудасом (Чип). Музыканты из Зеленограда исполняли такие хиты, как «Ты меня не ищи», «Ручки», «Нежное солнышко» и многие другие.

После появился второй состав группы «Вирус», и члены оригинального коллектива были вынуждены отстаивать свои авторские права в суде. Им это удалось — певица и ее музыканты отсудили и название, и треки. Сейчас трио выступает не меньше, чем в 2000-х и строит планы на будущее. Артисты востребованы на «Дискотеках 90-х», на ретровечеринках, снимаются в сериалах, посвященных биографии звезд нулевых.

#Знаменитости#Музыка#Все материалы авторов#Певцы
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