Монокини, Акула, Лаки: как сегодня живут поп-дивы нулевых

Posted 22 марта, 13:00
Published 22 марта, 13:00
Modified 9 сентября, 20:37
Updated 9 сентября, 20:37
Проект «Монокини» был создан в 1999 году Максимом Фадеевым. Солисткой музыкального коллектива стала певица из Волгограда Татьяна Заикина. Девушка взяла себе псевдоним Мона, но поклонники стали называть ее Монокини — по названию группы. После выхода хитов «Дотянуться до солнца» и дебютного альбома певица стала невероятно популярной. Потом появились песни «Сидим на облаках», «Ветер» и другие.
В начале 2000-х карьера девушки успешно стартовала, а вот развитию ее помешала личная жизнь. Сначала она вышла замуж за брата Фадеева — Артема. Потом за топ-менеджера на ТВ Олега Милушкова, родила дочь Анастасию. С недавних пор приняла решение вернуться на сцену — певица выступает с хитами 2000-х, которые до сих пор востребованы.
Такой псевдоним взяла себе певица Оксана Почепа, когда в 2000-х переехала из Ростова в Москву и начала сольную карьеру. Ее первый же альбом и одноименный хит «Кислотный диджей» стал очень популярен, принес ей признание и успех. Певица начала много гастролировать, в том числе и за рубежом. В 2004 году у певицы был тур по городам США, после которого она решила остаться в этой стране.
Впрочем, уже в 2006-м она вернулась в Россию и продолжила выступать, только уже под своим настоящим именем. С тех пор у звезды вышло несколько альбомов, она много гастролирует и принимает участие в телепроектах. О личной жизни певицы 2000-х практически ничего известно — только тот факт, что она ни разу не была замужем.
Ольга Козина стала одной из основательниц мегапопулярной в 2000-х группы «Вирус» вместе с Юрием Ступником (диджей Доктор) и Андреем Гудасом (Чип). Музыканты из Зеленограда исполняли такие хиты, как «Ты меня не ищи», «Ручки», «Нежное солнышко» и многие другие.
После появился второй состав группы «Вирус», и члены оригинального коллектива были вынуждены отстаивать свои авторские права в суде. Им это удалось — певица и ее музыканты отсудили и название, и треки. Сейчас трио выступает не меньше, чем в 2000-х и строит планы на будущее. Артисты востребованы на «Дискотеках 90-х», на ретровечеринках, снимаются в сериалах, посвященных биографии звезд нулевых.
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