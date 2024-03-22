Лучший фильм Стивена Спилберга по его собственному мнению

Posted 21 марта, 21:10
Published 21 марта, 21:10
Modified 9 сентября, 20:35
Updated 9 сентября, 20:35
Стивен Спилберг: фильмы этого режиссера вошли в золотой фонд мирового кино. Однако сам режиссер только недавно назвал свою работу, которую он считает лучшей за всю свою карьеру. Что это за фильм и почему Спилберг считает его лучшим — рассказываем в этом материале.
Накануне американский режиссер Стивен Спилберг дал большое интервью изданию The Hollywood Reporter. В беседе с журналистами он обсудил свои работы и назвал ту, которую считает лучшей за всю свою кинематографическую карьеру. Оказалось, что это «Список Шиндлера» (18+), который режиссер снял в начале 90-х годов прошлого века. В прокате драма на историческую тематику собрала крупную сумму — она превысила 300 млн долларов.
Как отметил 77-летний Спилберг, «Список Шиндлера» он считает лучшей работой, когда-либо сделанной им самим. Однако режиссер также отметил, что пока не может сказать о нем как о лучшем фильме, который ему когда-либо доведется снять. При этом фильмом он по-настоящему гордится.
В основу фильма Стивена Спилберга лег роман «Ковчег Шиндлера», написанный Томасом Кенилли. В центре сюжета книги история предпринимателя из Германии, который в годы Второй мировой войны состоял в нацистской партии и спасал евреев. Всего предпринимателю удалось спасти от смерти более тысячи человек.
Как отметил в интервью Стивен Спилберг, изначально он сомневался, что создать сценарий по этому произведению ему будет под силу. В книге, как отмечает режиссер, не было очевидного и достаточно яркого для кино сюжета, при этом в большом количестве присутствовали факты, имена и другие свидетельства истории. По признанию Спилберга, для него большой загадкой была и остается причина, в силу которой герой произведения решил спасать евреев, потратив на их выкуп почти все деньги, какие у него были, и почему он рисковал собственной жизнью.
Как рассказывает режиссер, он поручил адаптацию романа сразу нескольким сценаристам, однако результаты работы ему не понравились. Он действительно переживал, получится ли у него снять по роману фильм, даже если на руках будет достойный сценарий. Впрочем, как мы уже знаем, справиться с этой задачей у него получилось. Фильм «Список Шиндлера» стал культовым, получил несколько престижных кинопремий и до сих пор возглавляет тематические рейтинги.
В свое время Спилберг дебютировал в качестве режиссера на телевидении и специализировался на фильмах ужасов и телесериалах. Однако позднее, в том числе после знакомства с признанными голливудскими мастерами, он начал ориентироваться на более глубокие сюжеты и на авторское кино.
В числе работ Стивена Спилберга — «Челюсти», «Парк Юрского периода», «Индиана Джонс», а также «Инопланетянин», «Назад в будущее» и другие.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14