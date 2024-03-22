Лучший фильм Стивена Спилберга по его собственному мнению

Как отметил в интервью Стивен Спилберг, изначально он сомневался, что создать сценарий по этому произведению ему будет под силу. В книге, как отмечает режиссер, не было очевидного и достаточно яркого для кино сюжета, при этом в большом количестве присутствовали факты, имена и другие свидетельства истории. По признанию Спилберга, для него большой загадкой была и остается причина, в силу которой герой произведения решил спасать евреев, потратив на их выкуп почти все деньги, какие у него были, и почему он рисковал собственной жизнью.