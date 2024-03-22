Кешбэк за коммуналку: как вернуть часть средств за оплаченные счета ЖКХ

Posted 22 марта, 14:30
Published 22 марта, 14:30
Modified 9 сентября, 20:37
Updated 9 сентября, 20:37
Кешбэк за оплаченные счета по коммуналке через банковскую карту начисляют далеко не все отечественные банки. Определить это можно простым способом — если в условиях своей программы банки прописывают код МСС-4900. Именно этот код означает кешбэк по платежам ЖКХ.
Такие программы представляют своим клиентам:
Этот список может меняться, поскольку банки периодически меняют условия кешбэка, и в любой момент и вашем банке может появиться возможность возврата наличных за услуги ЖКХ.
Обратите внимание, что условия кешбэка распространяются на дебетовые карты. С кредитки тоже можно оплатить услуги ЖКХ, но программа лояльности в этом случае действовать не будет.
Размер кешбэка зависит от условий его программы в конкретном банке. В одних финансовых организациях возврат за оплату ЖКХ приходит на счет в виде рублей, в других — начисляются бонусы или баллы.
В ряде финансовых организациях есть и другие условия для получения кешбэка. Например, возврат средств возможен только при оплате услуг ЖКХ через муниципальные порталы услуг, официальные сайты управляющих компаний либо специальные сервисы оплаты.
Учтите, что кешбэк нельзя получить при оплате коммуналки по QR-коду, поскольку этот платеж считается не переводом, а покупкой, а значит, не попадает под кодирование МСС-4900.
Программа лояльности действует на всех картах системы «МИР», вне зависимости от финансового учреждения, в котором открыт счет. Но чтобы стать ее участником и получить кешбэк, нужно зарегистрироваться в программе «Привет, МИР!».
Получить возврат средств за коммунальные платежи можно не во всех регионах и не на все ЖКУ. Актуальные предложения публикуются в электронном каталоге системы.
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