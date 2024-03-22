Кешбэк за коммуналку: как вернуть часть средств за оплаченные счета ЖКХ

Кешбэк за оплаченные счета по коммуналке через банковскую карту начисляют далеко не все отечественные банки. Определить это можно простым способом — если в условиях своей программы банки прописывают код МСС-4900. Именно этот код означает кешбэк по платежам ЖКХ.