Как вести себя с человеком, который строит из себя жертву в любой подходящей ситуации

Человек, который строит из себя жертву, втягивает вас в некую игру, где вы вольно или невольно будете играть роль спасителя. Это своего рода манипуляция, заставляющая вас все время жалеть «несчастного» и даже испытывать некий комплекс неполноценности — «вон как у неё всё плохо, а у меня всё хорошо».