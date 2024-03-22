Как вести себя с человеком, который строит из себя жертву в любой подходящей ситуации

Posted 22 марта, 10:00
Published 22 марта, 10:00
Modified 9 сентября, 20:35
Updated 9 сентября, 20:35
Человек, который строит из себя жертву, втягивает вас в некую игру, где вы вольно или невольно будете играть роль спасителя. Это своего рода манипуляция, заставляющая вас все время жалеть «несчастного» и даже испытывать некий комплекс неполноценности — «вон как у неё всё плохо, а у меня всё хорошо».
Не позволяйте навязывать вам свои правила. Поставьте человеку, который строит из себя жертву, четкие вопросы: «Чем конкретно я могу тебе помочь?», «Что ты сам готов сделать?». Такие вопросы либо помогут манипулятору начать решать проблемы самостоятельно, либо наведут на мысль, что вы вовсе не собираетесь играть роль спасителя, и заставят искать другую цель для своих манипуляций.
Цель человека, который строит из себя жертву, не просто вызвать жалость к себе, но и переложить на других ответственность за свое благополучие.
Если человек просит вас о помощи и готов на любые действия, чтобы изменить свою жизнь, окажите эту помощь. Если же он раз за разом просто жалуется, даже не требуя помощи, значит, ему уютно и комфортно в роли жертвы.
Не стоит испытывать чувство вины, если вы отказываетесь выслушивать манипулятора. Помните, что у вас есть собственная жизнь — вы не обязаны быть ответственным за чужую жизнь. Особенно, если сам человек не горит желанием что-то менять.
Человек, который строит из себя жертву, всегда ждет от спасителя какой-то определенной реакции: пожалеете, решите ее проблемы, освободите от неприятных обязанностей, почувствуете себя виноватым, эгоистичным и др.
Не давайте манипулятору того, на что он рассчитывает. Например, если он обиделся, не бросайтесь просить прощения. Жертва, увидев, что тактика не сработала, быстро от нее отказывается и переходит к другой линии поведения.
Не бойтесь прослыть эгоистом и черствым человеком. При общении с человеком, который строит из себя жертву, будьте твердыми и непоколебимыми. Возможно, это поможет манипулятору осознать деструктивность своего поведения и начать менять жизнь.
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