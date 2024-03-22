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Posted 22 марта, 10:00

Published 22 марта, 10:00

Modified 9 сентября, 20:35

Updated 9 сентября, 20:35

Как вести себя с человеком, который строит из себя жертву в любой подходящей ситуации

Как вести себя с человеком, который строит из себя жертву в любой подходящей ситуации

22 марта 2024, 10:00
Фото: Изображение Midjourney
Как вести себя с человеком, который строит из себя жертву в любой подходящей ситуации
Практически у каждого есть в окружении такой человек, который строит из себя жертву. Как не попасться на уловки так называемой жертвы и помочь ей выйти из такого состояния?

Живите по своим правилам

Человек, который строит из себя жертву, втягивает вас в некую игру, где вы вольно или невольно будете играть роль спасителя. Это своего рода манипуляция, заставляющая вас все время жалеть «несчастного» и даже испытывать некий комплекс неполноценности — «вон как у неё всё плохо, а у меня всё хорошо».

Не позволяйте навязывать вам свои правила. Поставьте человеку, который строит из себя жертву, четкие вопросы: «Чем конкретно я могу тебе помочь?», «Что ты сам готов сделать?». Такие вопросы либо помогут манипулятору начать решать проблемы самостоятельно, либо наведут на мысль, что вы вовсе не собираетесь играть роль спасителя, и заставят искать другую цель для своих манипуляций.

Цель человека, который строит из себя жертву, переложить на других ответственность за свое благополучиеЦель человека, который строит из себя жертву, переложить на других ответственность за свое благополучие
Цель человека, который строит из себя жертву, переложить на других ответственность за свое благополучие. Фото: Изображение Midjourney

Не берите на себя ответственность за других

Цель человека, который строит из себя жертву, не просто вызвать жалость к себе, но и переложить на других ответственность за свое благополучие.

Если человек просит вас о помощи и готов на любые действия, чтобы изменить свою жизнь, окажите эту помощь. Если же он раз за разом просто жалуется, даже не требуя помощи, значит, ему уютно и комфортно в роли жертвы.

Не стоит испытывать чувство вины, если вы отказываетесь выслушивать манипулятора. Помните, что у вас есть собственная жизнь — вы не обязаны быть ответственным за чужую жизнь. Особенно, если сам человек не горит желанием что-то менять.

Не стоит испытывать чувство вины, если вы отказываетесь выслушивать манипулятораНе стоит испытывать чувство вины, если вы отказываетесь выслушивать манипулятора
Не стоит испытывать чувство вины, если вы отказываетесь выслушивать манипулятора. Фото: Изображение Midjourney

Не оправдывайте ожиданий

Человек, который строит из себя жертву, всегда ждет от спасителя какой-то определенной реакции: пожалеете, решите ее проблемы, освободите от неприятных обязанностей, почувствуете себя виноватым, эгоистичным и др.

Не давайте манипулятору того, на что он рассчитывает. Например, если он обиделся, не бросайтесь просить прощения. Жертва, увидев, что тактика не сработала, быстро от нее отказывается и переходит к другой линии поведения.

Не бойтесь прослыть эгоистом и черствым человеком. При общении с человеком, который строит из себя жертву, будьте твердыми и непоколебимыми. Возможно, это поможет манипулятору осознать деструктивность своего поведения и начать менять жизнь.

#Общество#Семья#Все материалы авторов#Психология
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