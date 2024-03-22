Как правильно питаться, если нет времени готовить

Posted 22 марта, 12:00
Published 22 марта, 12:00
Modified 9 сентября, 20:37
Updated 9 сентября, 20:37
Прежде всего разберемся, что же означает правильное питание. Правильным можно назвать рацион, в котором преобладают цельные продукты, при этом соблюден баланс в отношении белков, жиров и углеводов.
Цельные продукты — это овощи, фрукты, злаки, яйца, мясо, орехи, масла и пр. То есть речь идет о продуктах, которые максимально приближены к природному состоянию. Тогда как колбасы, сосиски, выпечка — это обработанные продукты, они принесут меньше пользы организму, следовательно, лучше от них отказаться.
Чтобы сэкономить время, можно потратить, к примеру, один выходной и приготовить много еды сразу на несколько дней. К примеру, можно отварить куриную грудку или филе индейки, потушить овощи, сварить крупы, нарезать овощи для салата, сварить овощные бульоны. Все это разделить на порции и положить в холодильник или морозилку. Вечером нужно будет только достать пищу и разогреть в микроволновке, а салаты заправить маслом и специями.
Также можно готовить еду для поздних завтраков и обеденных перекусов в офисе. Если ломаете голову над тем, что именно приготовить, то можно подписаться на блогеров, пропагандирующих идеи правильного питания и здорового образа жизни. Они щедро делятся ПП рецептами.
На самом деле проблемы людей, которые в силу занятости не успевают готовить, уже решили организаторы сервиса по доставке ПП еды на дом. У таких фирм, как правило, обширный ассортимент блюд (в том числе диетических, веганских), которые можно выбрать через мобильное приложение и заказать по дням недели для каждого приема пищи. Услугами сервиса можно пользоваться на постоянной основе, а можно в периоды особенно загруженного графика.
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