Как правильно питаться, если нет времени готовить

Чтобы сэкономить время, можно потратить, к примеру, один выходной и приготовить много еды сразу на несколько дней. К примеру, можно отварить куриную грудку или филе индейки, потушить овощи, сварить крупы, нарезать овощи для салата, сварить овощные бульоны. Все это разделить на порции и положить в холодильник или морозилку. Вечером нужно будет только достать пищу и разогреть в микроволновке, а салаты заправить маслом и специями.