Как нестандартно использовать френч-пресс

Если вы хотите быстро и легко приготовить коктейль, необязательно смешивать его в шейкере. Нарежьте все необходимые для коктейля твердые составляющие и отправьте их во френч-пресс. Затем залейте в колбу жидкость, на основе которой будет готовиться коктейль, а потом просто опустите несколько раз поршень, чтоб хорошенько смешать все ингредиенты.