Как нестандартно использовать френч-пресс

Posted 22 марта, 07:56
Published 22 марта, 07:56
Modified 9 сентября, 20:33
Updated 9 сентября, 20:33
Френч-пресс можно использовать не только для заваривания крепкого кофе или чая. Мы нашли 6 способов нестандартного применения френч-пресса, которые пригодятся каждой хозяйке.
Если вы хотите быстро и легко приготовить коктейль, необязательно смешивать его в шейкере. Нарежьте все необходимые для коктейля твердые составляющие и отправьте их во френч-пресс. Затем залейте в колбу жидкость, на основе которой будет готовиться коктейль, а потом просто опустите несколько раз поршень, чтоб хорошенько смешать все ингредиенты.
Ароматное масло со специями и травами можно приготовить самостоятельно. Для основы подойдет и оливковое, и подсолнечное масло.
В колбу поместите ароматные специи, травы, цедру, чеснок, приправы — всё, чем вы хотите приправить масло. Залейте колбу маслом примерно на 50% и отправьте в темное место на 2–3 суток. Когда масло настоится, просто опустите поршень и содержимое перелейте в отдельную посуду.
Если вам необходимо хорошенько промыть крупу для утренней каши, насыпьте ее в колбу френч-пресса и залейте холодной водой. Подвигайте несколько раз поршнем вверх-вниз до упора, затем слейте мутную жидкость. Повторяйте манипуляции до тех пор, пока вода не станет прозрачной.
Такой способ подходит для промывки и замачивания риса, гречки, гороха, перловки, пшена.
Если вам нужно распарить сухофрукты перед добавкой в блюда, бросьте их в колбу и залейте кипятком на 7–12 минут. Затем слейте влагу, опустив поршень до упора.
Во френч-прессе также можно «замариновать» сухофрукты для десертов либо выпечки — например, в алкоголе.
Если у вас хранится сушеная зелень, то ее можно «оживить» перед добавлением в блюда. Поместите зелень во френч-пресс и залейте горячей водой — через час она станет мягкой. Опустите поршень, извлеките зелень и используйте для любимых блюд. Кстати, оставшуюся жидкость тоже можно добавлять в блюда для придания аромата.
Всыпьте в колбу лимон, мяту, малину, кусочки апельсина либо другие ингредиенты, на основе которых хотите приготовить напиток. Залейте холодной водой, опустите поршень и отправьте на несколько часов в холодильник. Освежающий напиток готов!
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