Эксперты рассказали о «голодной диете» без голода

В новой диете примерно 50% — это ненасыщенные жиры. Суть её в том, что нужно употреблять менее 1000 калорий в сутки. Правда период такой имитации голодания — всего 5 дней. Кроме снижения биологического возраста, у испытуемых, судя по биомаркерам в крови, снизился риск развития диабета, проблем с сердцем и сосудами.