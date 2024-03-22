Эксперты рассказали о «голодной диете» без голода

Posted 22 марта, 10:42
Published 22 марта, 10:42
Modified 9 сентября, 20:36
Updated 9 сентября, 20:36
Это доказывает, что улучшить биологический показатель, а значит повысить сопротивляемость организма различным заболеваниям, можно не прибегая к значительным изменениям образа жизни.
В новой диете примерно 50% — это ненасыщенные жиры. Суть её в том, что нужно употреблять менее 1000 калорий в сутки. Правда период такой имитации голодания — всего 5 дней. Кроме снижения биологического возраста, у испытуемых, судя по биомаркерам в крови, снизился риск развития диабета, проблем с сердцем и сосудами.
Исследователи считают, что такой рацион обманывает организм, заставляя его думать, что он голодает. Поэтому ему приходится выделять химические вещества, которые оказывают поддержку, а также отвечают за долголетие.
Исследователи рекомендовали употреблять продукты с низким содержанием жиров, например, супы. Также рекомендуется применять БАДы и специальные напитки.
Биолог из Университета Южной Калифорнии Вальтер Лонго, разработавший диету, заявил, что это было первое исследование, которое показало, что можно снизить биологический возраст человека, не прибегая к масштабным изменениям в его образе жизни. В эксперименте принимали участие мужчины и женщины возрастом от 18 до 70 лет.
Данная диета состоит из 3 циклов по 5 дней каждый. Между ними перерывы в 25 дней. В первый день человек употреблял 1000 калорий, в последующие 4 — по 720. Сообщается, что рацион испытуемых состоял из полезных чипсов и чая.
56% дневной порции пищи первого дня составляли жиры, 34% — углеводы и 10% белки. После пятидневного ограничения испытуемые 25 дней питались как обычно.
В обеих группах были мужчины и женщины в возрасте от 18 до 70 лет. Через 3 месяца были проведены анализы, показавшие, что у придерживающихся новой диеты снизились: резистентность к инсулину, уровень сахара в крови и риск развития диабета.
МРТ показало уменьшение жира в брюшной полости и печени, которые связаны со снижением риска метаболического синдрома, повышающего риск сердечных заболеваний, инсульта и диабета. Исследователи предполагают, что такая циклическая диета возможно увеличивали у участников соотношение лимфоидов к миелоидам, что является показателем более молодой иммунной системы.
Дальнейшие анализы показали, что участники FMD снизили свой биологический возраст — показатель того, насколько хорошо функционируют клетки и ткани человека, в отличие от хронологического возраста, в среднем на 2,5 года.
Эта диета, по мнению специалистов, переводит клетки в антивозрастной режим. Причём эффект сохраняется и после возвращения к привычному рациону.
Дело в том, что у нашего организма есть особый механизм — аутофагия, с помощью которой удаляются нежелательные побочные продукты клеточных процессов. Новая диета активизирует этот процесс — «плохие» клетки, вызывающие старение и болезни, удаляются быстрее.
Напомним, хронологический возраст — это реальный (календарный) возраст человека. Биологический возраст — это сколько лет вашим клеткам и тканям, он показывает насколько хорошо работают клетки. Чем больше биологический возраст, тем хуже организм справляется с болезнями.
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