Что такое гликация и правда ли, что без сахара можно помолодеть

Posted 22 марта, 03:00
Published 22 марта, 03:00
Modified 9 сентября, 20:32
Updated 9 сентября, 20:32
Гликация — это естественный процесс связывания молекул сахара с белками в организме человека. Реакция гликирования помогает поддерживать структуру и функцию наших клеток. Однако, когда гликация происходит слишком часто и интенсивно, это приводит к различным проблемам со здоровьем.
В процессе гликации образуются продукты, которые способствуют ухудшению функции тканей и органов, а также ускоряют процесс старения. Соединительная ткань становится более твердой, волокна коллагена уплотняются и на лице появляются морщины. Кожа становится сухой, в ней накапливаются оксиданты, провоцирующие интоксикацию всего организма.
В результате длительного потребления большого количества сахара проблемы усугубляются настолько, что возникает риск сахарного диабета, сердечно-сосудистых заболеваний, болезни Альцгеймера.
Косметологи сразу вычисляют тех, кто употребляет много сахара по нескольким признакам. У таких людей много прыщей и пигментных пятен, присутствуют сосудистые «звездочки» на лице, дряблая кожа век, часто бывают круги под глазами. Совокупность этих признаков называется «гликостарение», «увеличение продуктов гликации белков в коже лица», или просто «сахарное лицо».
Важно понимать, что косметические проблемы не всегда связаны с высоким уровнем сахара в крови. Часто кожа страдает из-за недостаточного ухода, неправильного питания или сбитого режима дня.
Полный отказ от сахара поможет решить проблему гликации, но может стать причиной ряда других серьезных проблем. Резкий отказ от сладкого и продуктов, богатых углеводами, способен привести к депрессии, ухудшению самочувствия и гипогликемии.
Кроме того, дефицит глюкозы ведет к набору веса, выпадению волос, бессоннице. В некоторых случаях последствием употребления только жиров и белков может стать кетоацидоз.
При этом разумное сокращение количества сахара в рационе способно пойти на пользу организму. Уменьшается количество высыпаний, кожа лица становится менее жирной, уходят темные круги под глазами. Улучшится самочувствие, стабилизируется гормональный фон и, конечно, снизится вес. Для ускорения лечения важно пользоваться средствами с эффектом anti age и увлажняющими кремами.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14