Что такое гликация и правда ли, что без сахара можно помолодеть

Гликация и ее вред Долой сахар, да здравствует молодость

Косметологи часто употребляют в профессиональных разговорах слово «гликация». Что это за процесс и когда возникает «сахарное лицо»? Расскажем в сегодняшнем материале, стоит ли отказываться от сахара и можно ли без него помолодеть.