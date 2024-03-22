Чем кормить собаку и какие витамины давать. Рассказываем, что им можно и нельзя

Posted 22 марта, 05:35
Published 22 марта, 05:35
Modified 9 сентября, 20:28
Updated 9 сентября, 20:28
Собаку можно кормить разнообразными продуктами, включая специализированный сухой или влажный корм.
Можно давать натуральные продукты, такие как мясо (говядина, курица, индейка), рыба, овощи (морковь, брокколи, тыква), фрукты (яблоки, груши), каши (рис, гречка), яйца, йогурт и сыр. Важно помнить, что питание должно быть сбалансированным и соответствовать потребностям конкретной породы и размера вашей собаки.
Также следует избегать кормления собаки определенными продуктами, которые могут быть для нее вредными, такими как шоколад, лук, виноград и цитрусовые. Лучше всего проконсультироваться с ветеринаром или специалистом по питанию животных для составления правильного и здорового рациона для вашей собаки.
Частота кормления собаки зависит от ее возраста, размера, активности и индивидуальных потребностей. Вот общие рекомендации:
Для молодых щенков частота кормления высока из-за их быстрого метаболизма. Обычно их кормят 3-4 раза в день.
Взрослые собаки могут есть 1-2 раза в день. Если ваша собака активная или имеет высокий метаболизм, она может получать две порции пищи.
Старые собаки могут иметь изменения в аппетите и потребностях, поэтому рекомендуется обсудить с ветеринаром их рацион и частоту кормления.
Важно установить регулярное расписание кормления и придерживаться его, чтобы поддерживать здоровье и хорошее пищеварение вашей собаки. Также обеспечьте доступ к свежей воде в течение всего дня.
Некоторые продукты, такие как шоколад и какао, содержат теобромин, который может вызвать сердечные сбои и проблемы с дыханием у собак, даже при потреблении небольшого количества.
Кофе и чай содержат кофеин, который может привести к нарушениям сердечно-сосудистой и нервной системы собаки.
Сахар, сладости и продукты с заменителями сахара также могут быть вредны для собак. Они могут вызвать резкий скачок уровня инсулина и привести к гипогликемии, а также негативно сказаться на печени.
Продукты с высоким содержанием соли, специй, алкоголь и алкогольсодержащие продукты, грибы, лук, чеснок, а также пищевые продукты, содержащие уксус (например, маринады), следует избегать.
Жареные, копченые продукты и трубчатые кости могут быть опасными для собак, особенно если продукты старые или имеют неприятный запах, так как они могут содержать вредные микроорганизмы.
Витамины для собак могут быть полезны, особенно если вашему питомцу не хватает определенных питательных веществ в его рационе или если он испытывает определенные проблемы со здоровьем. Однако, прежде чем начать давать своей собаке витамины, важно проконсультироваться с ветеринаром, чтобы убедиться, что они действительно нужны вашему питомцу.
При выборе сухого корма для собак важно обратить внимание на состав, начиная со списка ингредиентов: первым пунктом должно быть указано мясо. Это может быть свежее или дегидратированное. Однако наличие мясной и костной муки следует избегать, так как это часто является результатом глубокой переработки и может включать в себя пищевые отходы.
Важно, чтобы все мясные компоненты были ясно указаны. Например, «индейка», «свежая говядина», «дегидратированное куриное мясо» и т. д. Если в списке встречаются общие термины, такие как «птичья мука» или «мясо и его продукты», это вызывает сомнения, так как неясно, что именно включено в состав и в каких пропорциях.
Идеально, чтобы не менее 30% дневной калорийности питания питомца покрывалось животным белком. Растительный белок не может полностью заменить его.
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