Чем кормить собаку и какие витамины давать. Рассказываем, что им можно и нельзя

Витамины для собак могут быть полезны, особенно если вашему питомцу не хватает определенных питательных веществ в его рационе или если он испытывает определенные проблемы со здоровьем. Однако, прежде чем начать давать своей собаке витамины, важно проконсультироваться с ветеринаром, чтобы убедиться, что они действительно нужны вашему питомцу.