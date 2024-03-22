Брейды — это вредно? Мифы об афрокосах

Posted 22 марта, 07:54
Published 22 марта, 07:54
Modified 9 сентября, 20:33
Updated 9 сентября, 20:33
Вредят ли искусственные афрокосы нашим волосам или, напротив, оказывают лечебный и восстанавливающий эффект? Разбираемся вместе с трихологами.
Миф о том, что афрокосы могут навредить, имеет под собой почву. Нередко девушки выбирают дешевого мастера по плетению косичек либо вовсе просят сделать прическу подружку. Это приводит к последующим проблемам.
Трихологи советуют делать прическу исключительно у профессионалов. Только мастер может оценить качество волос, правильно распределить нагрузку на корни, подобрать индивидуальное количество материала и проконсультировать по правильному уходу и снятию косичек.
Волосы также могут портиться из-за нарушения периода носки. «Перенашивать» брейды нельзя. Мастера советуют расплетать косички, когда волосы отрастут больше, чем на один сантиметр. В противном случае брейды могут оказывать сильную нагрузку на уже отросшие корни и тем самым их ослаблять. Оптимальный срок носки афрокос — 1,5–2 месяца без коррекции.
Что еще может навредить при ношении брейдов:
Дайте коже головы отдохнуть после носки брейдов. Не заплетайте сразу новые косички.
Во-первых, само плетение афрокос можно рассматривать как массаж головы, что обеспечивает приток крови к луковицам. Правда, это имеет кратковременный эффект.
Во-вторых, волосы с брейдами отдыхают от воздействия утюжков, плоек, мытья, расчесывания и прочих агрессивных процедур. Это улучшает их состояние — особенно сухих, ломких или поврежденных. Волосяные луковицы на время прически будут находиться в своеобразной защитной капсуле.
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