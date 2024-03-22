Брейды — это вредно? Мифы об афрокосах

Волосы также могут портиться из-за нарушения периода носки. «Перенашивать» брейды нельзя. Мастера советуют расплетать косички, когда волосы отрастут больше, чем на один сантиметр. В противном случае брейды могут оказывать сильную нагрузку на уже отросшие корни и тем самым их ослаблять. Оптимальный срок носки афрокос — 1,5–2 месяца без коррекции.