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Posted 22 марта, 07:54

Published 22 марта, 07:54

Modified 9 сентября, 20:33

Updated 9 сентября, 20:33

Портятся ли волосы при плетении афрокос? Чем вредно и полезно ношение брейдов? Правда и мифы про африканские косички.

Брейды — это вредно? Мифы об афрокосах

22 марта 2024, 07:54
Фото: Изображение Midjourney
Портятся ли волосы при плетении афрокос? Чем вредно и полезно ношение брейдов? Правда и мифы про африканские косички.
Портятся ли волосы при плетении афрокос? Чем вредно и полезно ношение брейдов? Правда и мифы про африканские косички.

Мифы об афрокосах: вредят ли брейды волосам

Вредят ли искусственные афрокосы нашим волосам или, напротив, оказывают лечебный и восстанавливающий эффект? Разбираемся вместе с трихологами.

Портятся ли волосы от афрокос

Миф о том, что афрокосы могут навредить, имеет под собой почву. Нередко девушки выбирают дешевого мастера по плетению косичек либо вовсе просят сделать прическу подружку. Это приводит к последующим проблемам.

Портятся ли волосы от афрокосПортятся ли волосы от афрокос
Портятся ли волосы от афрокос. Фото: Изображение Midjourney

Трихологи советуют делать прическу исключительно у профессионалов. Только мастер может оценить качество волос, правильно распределить нагрузку на корни, подобрать индивидуальное количество материала и проконсультировать по правильному уходу и снятию косичек.

Волосы также могут портиться из-за нарушения периода носки. «Перенашивать» брейды нельзя. Мастера советуют расплетать косички, когда волосы отрастут больше, чем на один сантиметр. В противном случае брейды могут оказывать сильную нагрузку на уже отросшие корни и тем самым их ослаблять. Оптимальный срок носки афрокос — 1,5–2 месяца без коррекции.

Что еще может навредить при ношении брейдов:

  • слишком тугая прическа: нельзя затягивать краевую и височную зоны слишком сильно;
  • ультрафиолет: афрокосы лучше не носить в жару. Из-за синтетического материала косичек кожа на голове может потеть и перегреваться;
  • неправильное ухаживание: мастер должен подобрать индивидуальные средства ухода, которые нужно использовать перед плетением косичек и после него.

Дайте коже головы отдохнуть после носки брейдов. Не заплетайте сразу новые косички.

Какую пользу приносят брейдыКакую пользу приносят брейды
Какую пользу приносят брейды. Фото: Изображение Midjourney

Какую пользу приносят брейды

Во-первых, само плетение афрокос можно рассматривать как массаж головы, что обеспечивает приток крови к луковицам. Правда, это имеет кратковременный эффект.

Во-вторых, волосы с брейдами отдыхают от воздействия утюжков, плоек, мытья, расчесывания и прочих агрессивных процедур. Это улучшает их состояние — особенно сухих, ломких или поврежденных. Волосяные луковицы на время прически будут находиться в своеобразной защитной капсуле.

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#Эмилия Шпилева#Красота#Волосы#Прически
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