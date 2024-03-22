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Posted 21 марта, 21:34

Published 21 марта, 21:34

Modified 9 сентября, 20:35

Updated 9 сентября, 20:35

Наступает весна — период роста и обновления. И есть как минимум десяток дел, которые обязательно нужно сделать весной. Разумеется, у каждого человека этот список свой, ну, а мы просто приведем несколько наиболее распространенных вариантов.

10 неотложных дел на весну-2024

21 марта 2024, 21:34
Фото: 1MI
Наступает весна — период роста и обновления. И есть как минимум десяток дел, которые обязательно нужно сделать весной. Разумеется, у каждого человека этот список свой, ну, а мы просто приведем несколько наиболее распространенных вариантов.
Наступает весна — период роста и обновления. И есть как минимум десяток дел, которые обязательно нужно сделать весной. Разумеется, у каждого человека этот список свой, ну, а мы просто приведем несколько наиболее распространенных вариантов.

10 дел, которые нужно успеть сделать этой весной

Весной в людях просыпается энтузиазм и желание что-то сделать — перетряхнуть шкафы, купить обновки, навести в доме порядок, съездить на дачу, пожарить шашлыки на природе, погулять в парке, обновить плейлист и др. Предлагаем вашему вниманию перечень из десяти дел, которые обязательно нужно сделать весной 2024 года, — вероятно, вы сможете найти среди них те дела, которые входят и в ваши планы.

Перебрать гардероб

Первое, что нужно обязательно сделать нынешней весной, так это перебрать одежду, убрав надоевшую зимнюю и достав ей на смену летнюю, — дело важное и ответственное. Ведь вещи могли слежаться или запылиться во время хранения, так что нужно будет все достать, внимательно рассмотреть и привести в порядок. Это же касается и обуви.

Перебрать гардеробПеребрать гардероб
Перебрать гардероб. Фото: 1MI

Сделать генеральную уборку в квартире

Еще одно необходимое дело весной — наведение в доме порядка. Лучше всего сделать генеральную уборку: вымыть окна и полы, вытереть пыль во всех уголках и избавиться от ненужных вещей, которые только захламляют ваше жизненное пространство.

Убрать лыжи и расчехлить велосипед

Зачем нам лыжи, коньки и санки в коридоре, когда во дворе стремительно тает снег? Убираем весь зимний инвентарь на хранение, предварительно приведя его в порядок и упаковав, чтобы не пылился. Взамен достаем велосипед, самокат, скейт, ролики, бадминтон, … ну или что у вас еще есть для летних развлечений. И мангал не забудьте.

Убрать лыжи и расчехлить велосипедУбрать лыжи и расчехлить велосипед
Убрать лыжи и расчехлить велосипед. Фото: 1MI

Пересадить цветы

Ранняя весна — самое удачное время для пересадки комнатных цветов, и это то, что обязательно нужно сделать, ведь весной растения просыпаются, им будет легче адаптироваться к новым условиям. Сейчас в продаже можно найти грунт для любых растений и кашпо на любой вкус и под любой интерьер, так что проблем возникнуть не должно — главное, сделать все правильно, чтобы растение прижилось на новом месте.

Вырастить рассаду

С приближением весны владельцы садовых участков начинают выращивать рассаду, чтобы впоследствии пересадить ее в грунт на даче. При этом важно обеспечить растениям максимум света, иначе они будут расти слабыми и болезненными.

Вырастить рассадуВырастить рассаду
Вырастить рассаду. Фото: 1MI

Начать заниматься спортом

Весна — прекрасное время, для того чтобы сделать еще кое-что, а именно — начать заниматься спортом. Как раз к лету успеете привести себя в порядок и восстановить тонус мышц, а также поднимете себе настроение и окончательно пробудитесь от зимней спячки. Можно записаться в тренажерный зал, заниматься на уличных площадках для воркаута или начать бегать по утрам.

Первый раз после зимы съездить на дачу

Для владельцев загородных домов первая поездка на дачу весной — суровая необходимость, и это придется сделать обязательно. Ведь нужно проверить, все ли хорошо на вашей даче, привести в порядок дом и убраться на участке, а также подготовить грядки для рассады, которую вы перед этим заботливо выращивали на подоконнике.

Первый раз после зимы съездить на дачуПервый раз после зимы съездить на дачу
Первый раз после зимы съездить на дачу. Фото: 1MI

Встретиться с друзьями на природе

Первый пикник весной обычно дарит его участникам незабываемые ощущения, и что обязательно следует сделать, так это собраться компанией на природе с мангалом. Однако важно помнить, что огонь, пусть даже и в мангале, можно разводить не везде, поэтому стоит с умом выбирать место, чтобы не нарваться на штраф.

Посетить парикмахера

Что еще важно сделать весной? Например, сменить прическу и обновить образ. Это еще одно важное весеннее дело, которое не стоит игнорировать. Визит к парикмахеру, маникюрше, стилисту поднимет вам настроение и даст возможность почувствовать себя обновленной. А еще можно пойти на курсы и начать учить иностранный язык.

Посетить парикмахераПосетить парикмахера
Посетить парикмахера. Фото: 1MI

Помыть машину

Разумеется, машину следует мыть не только весной, но и в другое время года. Однако весной это то, что нужно сделать обязательно и делать как можно чаще, поскольку интенсивно таящий снег будет образовывать на дорогах целые ручьи и лужи, смешанные с грязью. И в конце весны, когда снег окончательно сойдет и дороги подсохнут, сотрудники ГИБДД начнут штрафовать водителей за грязные авто.

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#Эмилия Шпилева#Общество#Дом#Хозяйство
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