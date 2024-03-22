10 неотложных дел на весну-2024

Posted 21 марта, 21:34
Published 21 марта, 21:34
Modified 9 сентября, 20:35
Updated 9 сентября, 20:35
Весной в людях просыпается энтузиазм и желание что-то сделать — перетряхнуть шкафы, купить обновки, навести в доме порядок, съездить на дачу, пожарить шашлыки на природе, погулять в парке, обновить плейлист и др. Предлагаем вашему вниманию перечень из десяти дел, которые обязательно нужно сделать весной 2024 года, — вероятно, вы сможете найти среди них те дела, которые входят и в ваши планы.
Первое, что нужно обязательно сделать нынешней весной, так это перебрать одежду, убрав надоевшую зимнюю и достав ей на смену летнюю, — дело важное и ответственное. Ведь вещи могли слежаться или запылиться во время хранения, так что нужно будет все достать, внимательно рассмотреть и привести в порядок. Это же касается и обуви.
Еще одно необходимое дело весной — наведение в доме порядка. Лучше всего сделать генеральную уборку: вымыть окна и полы, вытереть пыль во всех уголках и избавиться от ненужных вещей, которые только захламляют ваше жизненное пространство.
Зачем нам лыжи, коньки и санки в коридоре, когда во дворе стремительно тает снег? Убираем весь зимний инвентарь на хранение, предварительно приведя его в порядок и упаковав, чтобы не пылился. Взамен достаем велосипед, самокат, скейт, ролики, бадминтон, … ну или что у вас еще есть для летних развлечений. И мангал не забудьте.
Ранняя весна — самое удачное время для пересадки комнатных цветов, и это то, что обязательно нужно сделать, ведь весной растения просыпаются, им будет легче адаптироваться к новым условиям. Сейчас в продаже можно найти грунт для любых растений и кашпо на любой вкус и под любой интерьер, так что проблем возникнуть не должно — главное, сделать все правильно, чтобы растение прижилось на новом месте.
С приближением весны владельцы садовых участков начинают выращивать рассаду, чтобы впоследствии пересадить ее в грунт на даче. При этом важно обеспечить растениям максимум света, иначе они будут расти слабыми и болезненными.
Весна — прекрасное время, для того чтобы сделать еще кое-что, а именно — начать заниматься спортом. Как раз к лету успеете привести себя в порядок и восстановить тонус мышц, а также поднимете себе настроение и окончательно пробудитесь от зимней спячки. Можно записаться в тренажерный зал, заниматься на уличных площадках для воркаута или начать бегать по утрам.
Для владельцев загородных домов первая поездка на дачу весной — суровая необходимость, и это придется сделать обязательно. Ведь нужно проверить, все ли хорошо на вашей даче, привести в порядок дом и убраться на участке, а также подготовить грядки для рассады, которую вы перед этим заботливо выращивали на подоконнике.
Первый пикник весной обычно дарит его участникам незабываемые ощущения, и что обязательно следует сделать, так это собраться компанией на природе с мангалом. Однако важно помнить, что огонь, пусть даже и в мангале, можно разводить не везде, поэтому стоит с умом выбирать место, чтобы не нарваться на штраф.
Что еще важно сделать весной? Например, сменить прическу и обновить образ. Это еще одно важное весеннее дело, которое не стоит игнорировать. Визит к парикмахеру, маникюрше, стилисту поднимет вам настроение и даст возможность почувствовать себя обновленной. А еще можно пойти на курсы и начать учить иностранный язык.
Разумеется, машину следует мыть не только весной, но и в другое время года. Однако весной это то, что нужно сделать обязательно и делать как можно чаще, поскольку интенсивно таящий снег будет образовывать на дорогах целые ручьи и лужи, смешанные с грязью. И в конце весны, когда снег окончательно сойдет и дороги подсохнут, сотрудники ГИБДД начнут штрафовать водителей за грязные авто.
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