10 неотложных дел на весну-2024

Ранняя весна — самое удачное время для пересадки комнатных цветов, и это то, что обязательно нужно сделать, ведь весной растения просыпаются, им будет легче адаптироваться к новым условиям. Сейчас в продаже можно найти грунт для любых растений и кашпо на любой вкус и под любой интерьер, так что проблем возникнуть не должно — главное, сделать все правильно, чтобы растение прижилось на новом месте.