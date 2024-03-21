Топ-5 самых безопасных стран для путешествий россиян в 2024 году

Posted 21 марта, 08:44
Published 21 марта, 08:44
Modified 9 сентября, 20:30
Updated 9 сентября, 20:30
Судя по результатам опросов, которые недавно были проведены на тематических ресурсах, посвященных туризму и бронированию жилья, наиболее безопасными для путешествий россияне считают некоторые страны Европы и Юго-Восточной Азии, а также страны СНГ.
На первом месте — Белоруссия. Эту страну считают безопасной для путешествий подавляющее большинство россиян. В частности, за нее проголосовали 45% участников опроса.
Второе место — Объединенные Арабские Эмираты. Туристы из России отмечают, что уровень преступности в этой стране достаточно низкий, что позволяет им в путешествии чувствовать себя в безопасности. Кроме того, ОАЭ остаются еще и наиболее популярным туристическим направлением среди россиян. В пользу ОАЭ как безопасной для путешествия россиян страны проголосовали 25% опрошенных туристов.
Третье место занимают страны Европы — те, в которые россияне могут получить туристическую визу и отправиться в путешествие. Безопасность отдыха в этих странах не вызывает сомнений у 24% опрошенных туристов.
Безопасными для путешествий россияне считают и страны Юго-Восточной Азии. В их числе — Китай, Таиланд и Шри-Ланка. Стоит отметить, что перечисленные направления туристам из России знакомы неплохо, поэтому их мнение по поводу безопасности путешествий можно назвать объективным и соответствующим действительности. В пользу Таиланда как безопасной страны для путешествий проголосовали 15% опрошенных россиян, за Китай отдали голоса 10% туристов, за Шри-Ланку — около 8%.
Туристы из России также считают безопасной для путешествия страной Турцию — за нее отдали свои голоса 13% опрошенных. Кроме того, в пользу этой страны высказывались и женщины, которые утверждали, что в Турцию можно без опаски отправиться даже в компании подруг.
В пользу Грузии как безопасной для россиян страны проголосовали 8% туристов. В числе других стран, которые россияне назвали безопасными для путешествий, — Египет и Узбекистан, Норвегия и Япония.
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