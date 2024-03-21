Топ-5 самых безопасных стран для путешествий россиян в 2024 году

Туристы из России также считают безопасной для путешествия страной Турцию — за нее отдали свои голоса 13% опрошенных. Кроме того, в пользу этой страны высказывались и женщины, которые утверждали, что в Турцию можно без опаски отправиться даже в компании подруг.