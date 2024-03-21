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Posted 21 марта, 20:03

Published 21 марта, 20:03

Modified 9 сентября, 20:34

Updated 9 сентября, 20:34

Список лучших направлений для соло-путешественников — безопасных и интересных.

Топ-5 безопасных стран для соло-путешествий

21 марта 2024, 20:03
Фото: 1MI
Список лучших направлений для соло-путешественников — безопасных и интересных.
Куда поехать отдыхать в одиночку? Список лучших направлений для соло-путешественников — безопасных и интересных.

5 лучших направлений для соло-путешествий

Какие страны самые безопасные и комфортные для соло-путешествий? Топ-5 направлений для любителей отдыхать в одиночку от опытных туристов.

Куда поехать в соло-путешествие по Европе

Российские путешественники предпочитают отдыхать в Турции или на Кипре — это самые простые варианты соло-путешествий. Еще безопасными странами в Европе, куда можно поехать отдыхать в одиночку, считаются Германия, Швеция, Австрия, Италия.

Куда поехать в соло-путешествие по ЕвропеКуда поехать в соло-путешествие по Европе
Куда поехать в соло-путешествие по Европе. Фото: 1MI

Швейцария

Путешествие по Швейцарии обещает быть комфортным для одиноких путешественников — население дружелюбное, страна безопасная, сеть общественного транспорта практически самая развитая в мире. Стоит поехать отдохнуть в любой город Швейцарии, чтобы насладиться потрясающими пейзажами величественных Альп и прозрачных озер, вкуснейшими в мире шоколадом и сыром, разнообразными музеями и памятниками истории под открытым небом.

Испания

Одно из спокойных и умиротворенных мест, куда можно поехать отдыхать в одиночное путешествие, — Испания. Местное население относится к путешественникам приветливо и дружелюбно, здесь легко завести знакомство и найти приятную компанию. Если ищете общение, то отправляйтесь в путешествие на курорты Лорет де Мар или Салоу, в Гранаду или Ибицу, а если хотите уединения — просто побродите по живописным улочкам Барселоны.

Где путешествовать в одиночку в Азии

Наиболее популярные направления для соло-путешествий по азиатским странам — Бали, Вьетнам, Сингапур. При этом опытные путешественники не советуют ехать отдыхать в одиночку в Индию — особенно это касается женщин-путешественниц.

Где путешествовать в одиночку в АзииГде путешествовать в одиночку в Азии
Где путешествовать в одиночку в Азии. Фото: 1MI

Япония

Победите стресс и депрессию, отправившись в путешествие в чарующий мегаполис Токио. «Каменные джунгли», роскошные императорские дворцы, природные парки и древние храмы заставят туриста-одиночку позабыть обо всем на свете. Но если захочется уединения, уезжайте на берег океана — например на остров Эносима.

Таиланд

Одиночества и уединения в Таиланде вы вряд ли найдете — здесь очень много туристов, отдыхающих соло. Но само путешествие относительно других азиатских стран безопасно и комфортно. Здесь хорошо развита транспортная система и сервис отелей, есть что посмотреть, помимо шикарных пляжей и ярких закатов.

Соло-путешествие через океан

Соло-путешествие через океанСоло-путешествие через океан
Соло-путешествие через океан. Фото: 1MI

Для самых отчаянных любителей соло-путешествий предлагаем отправиться за впечатлениями через океан. Отметим, что в списке стран, комфортных для соло-путешествий, туристы не отмечают страны Южной и Центральной Америки и Африки.

Новая Зеландия

Новая Зеландия считается самой безопасной страной в мире, куда можно поехать в одиночное путешествие. Скучать здесь не придется — запишитесь в круиз по фьордам, на экскурсию в пещеры и ледники, отправьтесь за приключениями в тропические леса и к уединенным водопадам.

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#Эмилия Шпилева#Путешествия#Азия#Страны#Европа
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