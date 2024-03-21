Топ-5 безопасных стран для соло-путешествий

Одно из спокойных и умиротворенных мест, куда можно поехать отдыхать в одиночное путешествие, — Испания. Местное население относится к путешественникам приветливо и дружелюбно, здесь легко завести знакомство и найти приятную компанию. Если ищете общение, то отправляйтесь в путешествие на курорты Лорет де Мар или Салоу, в Гранаду или Ибицу, а если хотите уединения — просто побродите по живописным улочкам Барселоны.