Топ-10 лучших островов Средиземного моря для прекрасного отдыха

«Изумрудный остров» — так называют Корфу за обилие зелени, а может за количество миллионеров с «зелеными бумажками», которые предпочитают здесь проводить время. Тут есть много бухт и заливов с песчаными и галечными пляжами для семейного отдыха, и шумных курортов с развлечениями на любой кошелек и вкус.