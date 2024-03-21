Топ-10 лучших островов Средиземного моря для прекрасного отдыха

Posted 21 марта, 10:00
Published 21 марта, 10:00
Modified 9 сентября, 20:29
Updated 9 сентября, 20:29
Пляжи Сицилии считаются одними из лучших в Европе — 922 мили береговой линии для любителей уединенного и активного отдыха. Здесь достаточно развлечений: дайвинг, катание на байках, виндсерфинг, пешие экскурсии на Этну, более 500 музеев и семь объектов Всемирного наследия.
Его называют самым солнечным островом Европы: уникальный теплый климат, чистое побережье, лазурное море, уютные бухты и средиземноморские пляжи с белым и темным песком. Здесь много достопримечательностей: византийские храмы, мозаики эпохи Римской империи, венецианские замки и другие памятники истории, насчитывающей более 10 тысяч лет.
Богатые и знаменитые выбирают для отдыха великолепную Сардинию. Роскошные пляжи, раскинутые на двух тысячах километров береговой линии с кристально чистой водой и развитой инфраструктурой, виллы и яхты богатейших людей планеты, бурная ночная жизнь и множество развлечений на любой вкус — шикарный, но весьма недешевый отдых.
Лучшее соотношение «цена-качество» — на Мальте. Солнце здесь почти 300 дней в году, много пляжей с теплым и чистым морем. На средиземноморском острове много природных, культурных и исторических достопримечательностей, достаточно пляжных развлечений. Но цены на отдых вполне бюджетные.
Самый райский и сказочный остров Греции будто бы специально создан для идеального отдыха. Необычные пляжи, невероятные оранжевые закаты, кобальтово-голубая вода, белоснежные, словно игрушечные, домики на скалах, изумрудная зелень склонов создают ощущение нереальности и волшебства.
Самый крупный из Балеарских островов Испании предназначен для семейного отдыха. Десятки мелководных пляжей и защищенных бухт, множество развлечений для взрослых и детей и интересные достопримечательности для любителей истории и культуры.
Кому из любителей танцевального отрыва и ночной клубной жизни не известен остров Ибица! Но помимо роскошных ночных вечеринок и шикарных клубов остров славится многообразием пляжей — от шумных до тихих семейных.
«Изумрудный остров» — так называют Корфу за обилие зелени, а может за количество миллионеров с «зелеными бумажками», которые предпочитают здесь проводить время. Тут есть много бухт и заливов с песчаными и галечными пляжами для семейного отдыха, и шумных курортов с развлечениями на любой кошелек и вкус.
«Остров сладкого безделья» подходит для любителей фешенебельного отдыха. Живописные виды, уникальные скалы и горы, таинственные гроты, комфортабельные виллы и роскошные яхты — отдых здесь по карману лишь богачам. Простые смертные могут позволить себе приехать на Капри разве что на 1-2 дня.
Небольшой и не сильно раскрученный в туристическом плане остров в Хорватии подходит для любителей спокойного и уединенного отдыха. Здесь очень красивые природные уголки, роскошные бухты с галечными пляжами в окружении скал и интересные исторические достопримечательности.
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