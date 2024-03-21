Стоит ли кардинально менять цвет волос: этих знаменитостей не узнать после окраски

Posted 21 марта, 13:00
Published 21 марта, 13:00
Modified 9 сентября, 20:31
Updated 9 сентября, 20:31
И часто случается, что новый образ звезды не нравится поклонникам, которые считают, что раньше те выглядели лучше. Что думают люди по поводу нового цвета волос своих кумиров — читайте в статье.
Актриса и певица Бейонсе решилась перекрасить волосы в платиновый блонд. Впервые с этим цветом волос она появилась на публике на премьере своего фильма, однако поклонники новый образ не оценили, заявив, что она не уважает свое афроамериканское происхождение, поэтому и выбрала светлый цвет волос.
Актриса Меган Фокс меняет свой имидж довольно часто — в этот раз, например, она захотела перекрасить черные волосы в пепельный блонд. Поклонники предполагают, что цвет волос она сменила для того, чтобы сыграть роль в новом фильме «Подчинение».
Модель Белла Хадид тоже выбрала для нового образа платиновый блонд. В этот раз смена цвета волос сделала ее похожей на Мэрилин Монро. Правда, некоторые ее поклонники предположили, что знаменитость вместо того, чтобы перекрасить собственные волосы, всего лишь надела парик.
Певец и актер Гарри Стайл краситься в другой цвет не стал, а просто побрил голову под ноль. Фанаты знаменитости, правда, не оценили его новый образ — в первую очередь слишком короткая стрижка кумира не понравилась его поклонницам.
Актриса и телеведущая Лариса Гузеева, которая не так давно снялась в комедии «Теща» и приняла участие в фотосете для журнала HELLO! , тоже решила поэкспериментировать со своей внешностью и перекрасить волосы в пепельный блонд. Поклонники восприняли такую смену имиджа неоднозначно.
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