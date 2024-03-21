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Posted 21 марта, 13:00

Published 21 марта, 13:00

Modified 9 сентября, 20:31

Updated 9 сентября, 20:31

Стоит ли кардинально менять цвет волос: этих знаменитостей не узнать после окраски

21 марта 2024, 13:00
Известные люди нередко экспериментируют со своей внешностью, кардинально меняя создававшийся годами образ. Иногда они для этого используют парики, а порой идут на то, чтобы перекрасить собственные волосы.

И часто случается, что новый образ звезды не нравится поклонникам, которые считают, что раньше те выглядели лучше. Что думают люди по поводу нового цвета волос своих кумиров — читайте в статье.

Бейонсе

Актриса и певица Бейонсе решилась перекрасить волосы в платиновый блонд. Впервые с этим цветом волос она появилась на публике на премьере своего фильма, однако поклонники новый образ не оценили, заявив, что она не уважает свое афроамериканское происхождение, поэтому и выбрала светлый цвет волос.

Меган Фокс

Актриса Меган Фокс меняет свой имидж довольно часто — в этот раз, например, она захотела перекрасить черные волосы в пепельный блонд. Поклонники предполагают, что цвет волос она сменила для того, чтобы сыграть роль в новом фильме «Подчинение».

Белла Хадид

Модель Белла Хадид тоже выбрала для нового образа платиновый блонд. В этот раз смена цвета волос сделала ее похожей на Мэрилин Монро. Правда, некоторые ее поклонники предположили, что знаменитость вместо того, чтобы перекрасить собственные волосы, всего лишь надела парик.

Гарри Стайлз

Певец и актер Гарри Стайл краситься в другой цвет не стал, а просто побрил голову под ноль. Фанаты знаменитости, правда, не оценили его новый образ — в первую очередь слишком короткая стрижка кумира не понравилась его поклонницам.

Лариса Гузеева

Актриса и телеведущая Лариса Гузеева, которая не так давно снялась в комедии «Теща» и приняла участие в фотосете для журнала HELLO! , тоже решила поэкспериментировать со своей внешностью и перекрасить волосы в пепельный блонд. Поклонники восприняли такую смену имиджа неоднозначно.

#Знаменитости#Красота#Все материалы авторов#Волосы
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