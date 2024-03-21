Стоит ли кардинально менять цвет волос: этих знаменитостей не узнать после окраски

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Известные люди нередко экспериментируют со своей внешностью, кардинально меняя создававшийся годами образ. Иногда они для этого используют парики, а порой идут на то, чтобы перекрасить собственные волосы.