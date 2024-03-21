Рецепты ПП-десертов: максимум удовольствия и никакого вреда для фигуры

Posted 21 марта, 10:25
Published 21 марта, 10:25
Modified 9 сентября, 20:29
Updated 9 сентября, 20:29
Классика ПП-десертов — чизкейк на творожной основе. Рецепт его приготовления прост:
На 6 порций ПП-десерта понадобится 2 ст. л. мёда, примерно 200 г сухофруктов (изюм, курага, инжир, чернослив), кунжут и мак для украшения, грецкие орехи и миндаль — по 20 г.
Рецепт:
Для необычайно нежного и невероятно вкусного ПП-десерта понадобится 100 г ягод (клубника, малина, клюква, голубика), 1 ст. л. мёда, 5 г разрыхлителя, 200 г мягкого творога жирностью 2%, 3 яйца, 2 ст. л. кукурузного крахмала.
Рецепт:
Очень простой и быстрый в приготовлении ПП-десерт готовится из 100 граммов творога и 150 мл обезжиренного йогурта. Еще понадобятся свежие ягоды, 1 ч. л. какао, 50 г черного шоколада и 2 ч. л. орехов.
Рецепт:
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