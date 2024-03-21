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Posted 21 марта, 10:25

Published 21 марта, 10:25

Modified 9 сентября, 20:29

Updated 9 сентября, 20:29

Рецепты ПП-десертов: максимум удовольствия и никакого вреда для фигуры

Рецепты ПП-десертов: максимум удовольствия и никакого вреда для фигуры

21 марта 2024, 10:25
Фото: Изображение Midjourney
Рецепты ПП-десертов: максимум удовольствия и никакого вреда для фигуры
Самые простые и необычайно вкусные ПП-десерты из доступных и полезных продуктов. Топ-4 лучших рецепта ПП-сладостей.

Чизкейк

Классика ПП-десертов — чизкейк на творожной основе. Рецепт его приготовления прост:

  1. Возьмите 100 мл йогурта, два яйца, один переспевший банан, 300 г творога, 3 ст. л. арахисовой пасты и 1 ч. л. какао.
  2. Все ингредиенты поместите в блендер и взбейте до однородности.
  3. Готовую массу разложите по формочкам и выпекайте при 160 градусах в течение часа.
  4. Оставьте готовый чизкейк остывать в духовке. Лучше есть десерт на следующий день.
Рецепт чизкейкаРецепт чизкейка
Рецепт чизкейка. Фото: Изображение Midjourney

Конфеты из сухофруктов

На 6 порций ПП-десерта понадобится 2 ст. л. мёда, примерно 200 г сухофруктов (изюм, курага, инжир, чернослив), кунжут и мак для украшения, грецкие орехи и миндаль — по 20 г.

Рецепт:

  1. Залейте сухофрукты горячей водой и оставьте минут на 15.
  2. Орехи подсушите в духовке и мелко растолките.
  3. Нарежьте сухофрукты небольшими кусочками.
  4. Орехи и сухофрукты смешайте в мисочке. Понемногу добавляя мёд, вымесите массу.
  5. Скатайте из полученной массы шарики и обваляйте их в маке и кунжуте. Поместите в холодильник.
  6. Через полчаса полезный ПП-десерт будет готов.
Рецепт конфет из сухофруктовРецепт конфет из сухофруктов
Рецепт конфет из сухофруктов. Фото: Изображение Midjourney

Ягодный рулет

Для необычайно нежного и невероятно вкусного ПП-десерта понадобится 100 г ягод (клубника, малина, клюква, голубика), 1 ст. л. мёда, 5 г разрыхлителя, 200 г мягкого творога жирностью 2%, 3 яйца, 2 ст. л. кукурузного крахмала.

Рецепт:

  1. Отделите белки от желтков. Белки взбейте в отдельной мисочке. Желтки смешайте с разрыхлителем и крахмалом.
  2. Смешайте белковую и желтковую смеси.
  3. На силиконовый коврик выложите готовую смесь ровным слоем — толщиной примерно в 1 см.
  4. Отправьте тесто запекаться в духовку, предварительно разогретую до 180 градусов, на 10 — 15 минут.
  5. Нарежьте мелко ягоды и смешайте их с мёдом и творогом.
  6. Выньте из духовки готовый корж и выложите на него начинку. Аккуратно сверните в рулет.
  7. ПП-десерт уберите в холодильник на пару часов.
Рецепт ягодного рулетаРецепт ягодного рулета
Рецепт ягодного рулета. Фото: Изображение Midjourney

Шоколадно-творожный мусс

Очень простой и быстрый в приготовлении ПП-десерт готовится из 100 граммов творога и 150 мл обезжиренного йогурта. Еще понадобятся свежие ягоды, 1 ч. л. какао, 50 г черного шоколада и 2 ч. л. орехов.

Рецепт:

  1. Орехи измельчите в кофемолке. Сложите все ингредиенты, кроме ягод и черного шоколада, в блендер и взбейте до однородности.
  2. Мусс переложите в креманки, посыпьте тертым шоколадом и украсьте ягодами.
  3. Отправьте ПП-десерт на 20 минут в холодильник.
Рецепт шоколадно-творожного муссаРецепт шоколадно-творожного мусса
Рецепт шоколадно-творожного мусса. Фото: Изображение Midjourney
#Здоровье#Еда#Все материалы авторов
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