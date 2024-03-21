Разбираемся, в чем особенность и польза раздельного питания

Posted 21 марта, 04:00
Published 21 марта, 04:00
Modified 9 сентября, 20:28
Updated 9 сентября, 20:28
Раздельное питание — принцип, который базируется на употреблении продуктов исключительно в определенной комбинации. Сторонники раздельного питания настаивают, что жиры, белки и углеводы необходимо употреблять в пищу отдельно друг от друга, поскольку их одновременное употребление приводит к проблемам с желудочно-кишечным трактом.
В числе основных правил комбинации продуктов в рамках раздельного питания — отказ от такого сочетания, как крахмалы и белки. В один прием пищи необходимо включить как минимум один продукт, который считается концентрированным источником протеина (белка). В рамках раздельного питания продукты с высоким содержанием углеводов и овощи с крахмалом следует комбинировать исключительно с отварным овощами, в которых нет крахмала. С ними рекомендуется употреблять в пищу яйца, рыбу и все виды мяса.
Те, кто придерживается принципов раздельного питания, употребляют в пищу сухофрукты, семечки и орехи, но либо отдельно от других продуктов, либо в комбинации с овощами в сыром виде. Исключительно по отдельности следует употреблять любые фрукты.
Одно из основных правил раздельного питания — запрет на комбинацию жира и белков, употребление сахара отдельно от других продуктов. Молоко, кефир и другие подобные продукты употреблять можно исключительно натощак.
Раздельное питание при разумном подходе к нему в действительности может принести организму пользу — в первую очередь благодаря тому что рацион становится более разнообразным. Те, кто хочет похудеть, также могут рассмотреть раздельное питание с точки зрения пользы — такой режим подразумевает ограничение потребления крахмала, сахара и жира.
Придерживаясь принципов раздельного питания, не нужно подсчитывать калории. Этот момент многие сторонники питания по такому принципу считают преимуществом, так как отсутствие необходимости в подсчете калорий в целом упрощает процесс питания, позволяет без проблем контролировать размер порций, корректировать рацион.
Стоит отметить, что раздельное питание считается разновидностью диеты и имеет определенные противопоказания. Поэтому тем, кто хочет начать питаться по такому принципу и принести своему организму пользу, необходимо проконсультироваться со специалистом.
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