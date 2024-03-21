Разбираемся, в чем особенность и польза раздельного питания

В числе основных правил комбинации продуктов в рамках раздельного питания — отказ от такого сочетания, как крахмалы и белки. В один прием пищи необходимо включить как минимум один продукт, который считается концентрированным источником протеина (белка). В рамках раздельного питания продукты с высоким содержанием углеводов и овощи с крахмалом следует комбинировать исключительно с отварным овощами, в которых нет крахмала. С ними рекомендуется употреблять в пищу яйца, рыбу и все виды мяса.