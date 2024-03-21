Правда ли, что спать с мокрыми волосами вредно и когда лучше мыть голову

Почему нельзя спать с мокрыми волосами Какие волосы больше подвержены риску повредиться во сне Как правильно сушить волосы перед сном Как быть, если приходится ложиться спать с влажными волосами В какое время лучше мыть голову

Помыв на ночь голову, многие через непродолжительное время ложатся спать с непросохшими волосами, не задумываясь о том, что это может быть не слишком полезно для волос. Безопасен ли сон с мокрыми прядями или таким образом можно нанести серьезный вред шевелюре — читайте в статье.