Правда ли, что спать с мокрыми волосами вредно и когда лучше мыть голову

Posted 21 марта, 14:00
Published 21 марта, 14:00
Modified 9 сентября, 20:31
Updated 9 сентября, 20:31
Эксперты отмечают, что стержень волоса имеет белковую структуру и химические связи в нем могут разрушаться под воздействием внешних факторов, например в воде. В итоге мокрые волосы становятся слабыми и их легко повредить: если часто спать с непросохшими волосами, то со временем они станут тусклыми и начнут ломаться. Не говоря уже о том, что влажная среда способствует размножению грибка.
Больше всего в ситуации, когда человек ложится спать с мокрой головой, страдают нарощенные волосы. Такие пряди сохнут дольше из-за топперов, а ленты, на которые волосы крепятся, из-за высокой влажности способны отслаиваться. Поэтому специалисты рекомендуют не ложиться спать с мокрыми нарощенными волосами и сразу после мытья тщательно высушить их феном.
После мытья головы правильнее всего дать волосам высохнуть естественным путем. Но если дело происходит вечером и вам хочется быстрее лечь спать, лучше будет предварительно высушить мокрые волосы с помощью фена.
Если все же вам приходится время от времени ложиться спать с мокрыми волосами, постарайтесь поступать таким образом как можно реже. Например, если засыпать с влажными прядями раз в 2-3 недели, вреда от этого будет намного меньше, как если бы вы делали так 2-3 раза в неделю.
Многие люди привыкли мыть голову с вечера, чтобы утром поспать подольше, сократить время на сборы или не выходить на улицу с мокрыми волосами в случае их естественной сушки. В таких случаях следует заранее распланировать свое время так, чтобы вечером была возможность хорошенько высушить волосы перед тем, как отправиться спать.
Таким образом, принимать душ или мыть голову желательно не позднее, чем за пару часов до сна. В противном случае следует воспользоваться феном или перенести мытье головы на утро.
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