Очарование и роскошь Бурдж-Халифа: топ-5 фактов о символе Дубая

Бурдж-Халифа (The Burj Khalifa) была открыта в крупнейшем городе Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) в 2010 году и сразу же получила статус самого высокого сооружения в мире. Собственно, этого и добивались ее создатели — построить здание недосягаемой высоты, с этой целью проект Бурдж-Халифа держался в строжайшем секрете, чтобы ни одно строение не смогло превзойти дубайскую башню. Высота сооружения составляет 828 метров. Это три Эйфелевы башни и два нью-йоркских Empire State Building.