Очарование и роскошь Бурдж-Халифа: топ-5 фактов о символе Дубая

Posted 21 марта, 08:11
Published 21 марта, 08:11
Modified 9 сентября, 20:29
Updated 9 сентября, 20:29
Бурдж-Халифа (The Burj Khalifa) была открыта в крупнейшем городе Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) в 2010 году и сразу же получила статус самого высокого сооружения в мире. Собственно, этого и добивались ее создатели — построить здание недосягаемой высоты, с этой целью проект Бурдж-Халифа держался в строжайшем секрете, чтобы ни одно строение не смогло превзойти дубайскую башню. Высота сооружения составляет 828 метров. Это три Эйфелевы башни и два нью-йоркских Empire State Building.
Площадь Бурдж-Халифа в Дубае впечатляет не менее, чем высота. Она равна 344 квадратным метрам, это приблизительная территория 17 футбольных полей. На этом пространстве расположены квартиры, офисы, торговые центры, отели, рестораны, ночные клубы, обсерватория и даже мечети. Все это разнообразие занимает 163 этажа здания, между ними курсируют 57 лифтов и 8 эскалаторов.
В 2014 году на 148-м этаже Бурдж-Халифа открылась самая высокая в мире смотровая площадка, причем находится она прямо под открытым небом. Вид на Дубай с нее открывается впечатляющий, но подниматься сюда нужно в безоблачную погоду, иначе есть риск ничего не увидеть за плотной завесой облаков.
Бурдж-Халифа значится в Книге рекордов Гиннесса не только как высочайшее здание на планете. Также известно, что здесь функционируют самый длинный лифт (504 метра), а также работает самый высокий ресторан в мире At.mosphere. Он расположен на 122-м этаже.
Величественный небоскреб уже не раз попадал в кадры знаменитых голливудских кинохитов. Наиболее ярко эта локация показана в боевике «Миссия невыполнима: Протокол Фантом». В одном из эпизодов по зеркальному фасаду здания на немыслимой высоте карабкается исполнитель главной роли Том Круз.
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