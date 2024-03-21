Нетуристические места Стамбула — топ-6 колоритных районов

Posted 21 марта, 19:55
Published 21 марта, 19:55
Modified 9 сентября, 20:33
Updated 9 сентября, 20:33
В Стамбуле есть немало интересных и колоритных мест, где нет потока туристов, но есть что посмотреть. Предлагаем топ-6 атмосферных районов Стамбула, где нечасто ступает нога путешественника.
Два соседних друг с другом района в южной части Стамбула с европейским колоритом.
Главные достопримечательности: улочки, пестрящие разноцветными домиками, старейшая в городе греческая школа «Великая школа нации», многочисленные антикварные магазинчики и кафе.
Бывшая рыбацкая деревушка у Босфорского моста в Стамбуле.
Главные достопримечательности: Ортакёйская мечеть — оценить монументальность здания лучше с парома, узорчатая железная башня церкви Агиос Фокас, фуд-корт под открытым небом с вкуснейшими кумпирами, магазинчик халвы и тахини Tarihi Ortaköy Helvacısı, османский дворец Чираган.
Название района переводится как «албанская деревня». Расположен между двумя живописными мостами Стамбула — мостом Султана Мехмета Фатиха и Босфорским мостом. Это место часто выбирают локацией для съемок турецких сериалов — здесь есть элитные кварталы и традиционная для Османской империи архитектура.
Главные достопримечательности: впечатляющие здания османских деревянных домов, шикарные яхты местной элиты, кафешки с уютными уличными террасами, набережная вдоль Босфора.
Элитный район на побережье Босфора, большую часть которого занимает одна из масштабных городских достопримечательностей, — османская крепость Румели. Впечатляющие размеры крепости лучше оценить с парома. Помимо посещения главной достопримечательности, стоит прогуляться по набережной вдоль Босфора и посетить многочисленные модные магазинчики, рестораны и кафешки.
Небольшой район в азиатской части Стамбула с особой «американской» атмосферой. Основная достопримечательность района — переулки с разноцветными одноэтажными домами, которые часто мелькают в турецких сериалах. Здесь можно увидеть храмы почти всех известных конфессий — мечеть, греческую и армянскую церковь, синагогу.
Стоит также посетить самый настоящий общественный огород в самом центре Кузгунджука. Это местная достопримечательность, где хозяева соседних домов выращивают овощи и зелень.
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