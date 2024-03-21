Нетуристические места Стамбула — топ-6 колоритных районов

Небольшой район в азиатской части Стамбула с особой «американской» атмосферой. Основная достопримечательность района — переулки с разноцветными одноэтажными домами, которые часто мелькают в турецких сериалах. Здесь можно увидеть храмы почти всех известных конфессий — мечеть, греческую и армянскую церковь, синагогу.